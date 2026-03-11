"У Украины есть карты". Зеленский ответил на упреки Трампа
Категория
Политика
Дата публикации

"У Украины есть карты". Зеленский ответил на упреки Трампа

Зеленский
Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что у Украины теперь есть "карты" благодаря украинским воинам и производствам, которые колоссально развились после полномасштабного вторжения России.

Главные тезисы

  • Зеленский указал на неготовность международного сообщества к Третьей мировой войне.
  • Он добавил, что никто в мире не имеет такого опыта с наземными силами, который есть у Украины.

Зеленский гордится, что Украина может помочь США

Во время интервью с украинским лидером ирландский блогер Кейлин Робертсон поинтересовался, что чувствовал Зеленский, когда США обратились за помощью именно к Украине, а не к Франции или Германии, а также "отказали авианосцу Великобритании".

Это выглядит очень странно, учитывая то, что Дональд Трампа постоянно повторяет: "У Украины нет карт", "У Зеленского нет карт".

Благодаря нашим солдатам, замечательным людям, большому количеству разной продукции, производство которой мы увеличили с самого начала войны — теперь у нас высокий уровень… Американцы попросили нас, и, конечно, я горжусь, что мы можем помочь американским партнерам.

Владимир Зеленский

По словам главы государства, у Украины есть "карты", которые до сих пор просто не демонстрировали.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что возвращение справедливого мира в Украину вполне возможно, если союзники Киева продолжат оказывать свою поддержку.

