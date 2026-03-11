Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что у Украины теперь есть "карты" благодаря украинским воинам и производствам, которые колоссально развились после полномасштабного вторжения России.
Главные тезисы
- Зеленский указал на неготовность международного сообщества к Третьей мировой войне.
- Он добавил, что никто в мире не имеет такого опыта с наземными силами, который есть у Украины.
Зеленский гордится, что Украина может помочь США
Во время интервью с украинским лидером ирландский блогер Кейлин Робертсон поинтересовался, что чувствовал Зеленский, когда США обратились за помощью именно к Украине, а не к Франции или Германии, а также "отказали авианосцу Великобритании".
Это выглядит очень странно, учитывая то, что Дональд Трампа постоянно повторяет: "У Украины нет карт", "У Зеленского нет карт".
По словам главы государства, у Украины есть "карты", которые до сих пор просто не демонстрировали.
Владимир Зеленский также подчеркнул, что возвращение справедливого мира в Украину вполне возможно, если союзники Киева продолжат оказывать свою поддержку.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-