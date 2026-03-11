Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что у Украины теперь есть "карты" благодаря украинским воинам и производствам, которые колоссально развились после полномасштабного вторжения России.

Зеленский гордится, что Украина может помочь США

Во время интервью с украинским лидером ирландский блогер Кейлин Робертсон поинтересовался, что чувствовал Зеленский, когда США обратились за помощью именно к Украине, а не к Франции или Германии, а также "отказали авианосцу Великобритании".

Это выглядит очень странно, учитывая то, что Дональд Трампа постоянно повторяет: "У Украины нет карт", "У Зеленского нет карт".

Благодаря нашим солдатам, замечательным людям, большому количеству разной продукции, производство которой мы увеличили с самого начала войны — теперь у нас высокий уровень… Американцы попросили нас, и, конечно, я горжусь, что мы можем помочь американским партнерам. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, у Украины есть "карты", которые до сих пор просто не демонстрировали.