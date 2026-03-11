Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що Україна тепер має "карти" завдяки українським воїнам та виробництвам, які колосально розвинулися після повномасштабного вторгнення Росії.

Зеленський пишається, що Україна може допомогти США

Під час інтерв'ю з українським лідером ірландський блогер Кейлін Робертсон поцікавився, що відчував Зеленський, коли США звернулися по допомогу саме до України, а не до Франції чи Німеччини, а також "відмовили авіаносцю Великої Британії".

Це виглядає дуже дивно, враховуючи те, що Дональд Трампа постійно повторює: “Україна не має карт”, “Зеленський не має карт”.

Завдяки нашим солдатам, чудовим людям, великій кількості різної продукції, виробництво якої ми збільшили з самого початку війни — тепер у нас високий рівень… Американці попросили нас, і, звичайно, я пишаюся, що ми можемо допомогти американським партнерам. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, Україна має "карти", які досі просто не демонструвала.