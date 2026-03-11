"Україна має карти". Зеленський відповів на докори Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації

"Україна має карти". Зеленський відповів на докори Трампа

Зеленський пишається, що Україна може допомогти США
Джерело:  online.ua

Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що Україна тепер має "карти" завдяки українським воїнам та виробництвам, які колосально розвинулися після повномасштабного вторгнення Росії.

Головні тези:

  • Зеленський вказав на неготовність міжнародної спільноти до Третьої світової війни.
  • Він додав, що ніхто у світі не має досвіду з наземними силами, який є в України.

Зеленський пишається, що Україна може допомогти США

Під час інтерв'ю з українським лідером ірландський блогер Кейлін Робертсон поцікавився, що відчував Зеленський, коли США звернулися по допомогу саме до України, а не до Франції чи Німеччини, а також "відмовили авіаносцю Великої Британії".

Це виглядає дуже дивно, враховуючи те, що Дональд Трампа постійно повторює: “Україна не має карт”, “Зеленський не має карт”.

Завдяки нашим солдатам, чудовим людям, великій кількості різної продукції, виробництво якої ми збільшили з самого початку війни — тепер у нас високий рівень… Американці попросили нас, і, звичайно, я пишаюся, що ми можемо допомогти американським партнерам.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, Україна має "карти", які досі просто не демонструвала.

Володимир Зеленський також наголосив, що повернення справедливого миру в Україну цілком можливе, якщо союзники Києва продовжать надавати свою підтримку.

