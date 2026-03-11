Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що Україна тепер має "карти" завдяки українським воїнам та виробництвам, які колосально розвинулися після повномасштабного вторгнення Росії.
Головні тези:
- Зеленський вказав на неготовність міжнародної спільноти до Третьої світової війни.
- Він додав, що ніхто у світі не має досвіду з наземними силами, який є в України.
Зеленський пишається, що Україна може допомогти США
Під час інтерв'ю з українським лідером ірландський блогер Кейлін Робертсон поцікавився, що відчував Зеленський, коли США звернулися по допомогу саме до України, а не до Франції чи Німеччини, а також "відмовили авіаносцю Великої Британії".
Це виглядає дуже дивно, враховуючи те, що Дональд Трампа постійно повторює: “Україна не має карт”, “Зеленський не має карт”.
За словами глави держави, Україна має "карти", які досі просто не демонструвала.
