ППО ліквідувала 90 із 99 дронів під час атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО ліквідувала 90 із 99 дронів під час атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО звітує про відбиття нової атаки РФ
Read in English

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 10-11 березня російські загарбники здійснювала напад на Україну 99 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли знешкодити більшість ворожих цілей.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 6 локаціях.

ППО звітує про відбиття нової атаки РФ

Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Варто зазначити, що близько 70 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Час діяти". Трамп накинувся на Зеленського з низкою цинічних звинувачень
Трамп посилює тиск на Україну та Зеленського
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Україна має карти". Зеленський відповів на докори Трампа
Зеленський пишається, що Україна може допомогти США
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські окупанти вбили 2 людей на Сумщині
Сумська ОВА
Атака РФ на Сумщину

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?