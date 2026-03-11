ППО ліквідувала 90 із 99 дронів під час атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 10-11 березня російські загарбники здійснювала напад на Україну 99 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли знешкодити більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 6 локаціях.
ППО звітує про відбиття нової атаки РФ
Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Варто зазначити, що близько 70 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-