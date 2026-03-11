ПВО ликвидировала 90 из 99 дронов во время атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО ликвидировала 90 из 99 дронов во время атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО отчитывается об отражении новой атаки РФ
Читати українською

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 10-11 марта российские захватчики совершали нападение на Украину 99 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли обезвредить большинство вражеских целей.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание 9 ударных БПЛА на 6 локациях.

ПВО отчитывается об отражении новой атаки РФ

В этот раз российские дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Следует отметить, что около 70 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 90 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

