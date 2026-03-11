ПВО ликвидировала 90 из 99 дронов во время атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 10-11 марта российские захватчики совершали нападение на Украину 99 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли обезвредить большинство вражеских целей.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 9 ударных БПЛА на 6 локациях.
ПВО отчитывается об отражении новой атаки РФ
В этот раз российские дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.
Следует отметить, что около 70 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
