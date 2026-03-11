Зеленський попередив, що Путін може ввести російські війська в Іран
Категорія
Світ
Дата публікації

Зеленський попередив, що Путін може ввести російські війська в Іран

Путін
Джерело:  online.ua

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, підтримка Росією Ірана у війні проти США та Ізраїля незабаром може вийти на новий рівень. Цілком можливо, що диктатор Володимир Путін введе свої війська на Близький Схід, щоб захистити Тегеран.

Головні тези:

  • Путіну вигідно, щоб війна на Близькому Сході тривала якомога довше.
  • Зеленський пояснив, чого далі можна чекати від Кремля.

Війна на Близькому Сході може масштабуватися

Про це Володимир Зеленський попередив під час інтерв'ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону.

Президент України звернув увагу міжнародної спільноти на те, що російський диктатор Володимир Путін уже активно підтримує іранський режим дронами.

Однак, на переконання українського лідера, головна проблема полягає в тому, що це лише початок.

Якщо війна на Близькому Сході буде тривати, то Москва допоможе Тегерану і з ракетами, а також із ППО.

Що далі? З огляду на ситуацію виникає лише одне питання: коли і яка країна першою підтримає іранський режим, надіславши війська? Так само, як це сталося з Росією, коли Північна Корея відправила 10 тисяч солдатів, які зараз розгорнуті в Росії, але можуть бути направлені до України. Те саме може статися і в Ірані — Росія може надіслати туди війська.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Ми це запам’ятаємо". Трамп публічно розлютився на Стармера
Donald Trump
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Україна має карти". Зеленський відповів на докори Трампа
Зеленський пишається, що Україна може допомогти США
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Умєров та українські військові вирушили на Близький Схід
Володимир Зеленський
Умєров

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?