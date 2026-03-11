Зеленський попередив, що Путін може ввести російські війська в Іран

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, підтримка Росією Ірана у війні проти США та Ізраїля незабаром може вийти на новий рівень. Цілком можливо, що диктатор Володимир Путін введе свої війська на Близький Схід, щоб захистити Тегеран.

Війна на Близькому Сході може масштабуватися

Про це Володимир Зеленський попередив під час інтерв'ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону.

Президент України звернув увагу міжнародної спільноти на те, що російський диктатор Володимир Путін уже активно підтримує іранський режим дронами.

Однак, на переконання українського лідера, головна проблема полягає в тому, що це лише початок.

Якщо війна на Близькому Сході буде тривати, то Москва допоможе Тегерану і з ракетами, а також із ППО.