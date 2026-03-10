Трамп готов ликвидировать и нового лидера Ирана

Согласно данным издания The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп уже заявил своей команде, что прикажет убить нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, сына ликвидированного Али Хаменеи, если тот продолжит политическую линию отца и не согласится на уступки.

Трамп настроен действовать жестко

О намерениях Трампа издания The Wall Street Journal узнало сразу от нескольких инсайдеров в окружении президента США.

По их словам, по состоянию на сегодняшний день в Белом доме считают Хаменеи-младшего человеком, который продолжит "жесткую линию" отца.

Дональд Трамп убежден, что Моджтаба не готов идти на уступки.

Анонимные источники утверждают, что реализация потенциальной операции по ликвидации нового лидера Ирана, скорее всего, будет поручена Израилю.

Не так давно Дональд Трамп объявил, что хочет лично участвовать в определении следующего лидера Ирана.

На этом фоне он обозвал Хаменеи-младшего "ничтожеством", а также пригрозил, что без его одобрения следующий лидер Ирана "не продержится долго".

По словам главы Белого дома, он "недоволен" избранием нового верховного лидера Ирана, однако не захотел раскрывать планы касательно него.