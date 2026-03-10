Трамп дал Путину совет касательно Украины во время новых переговоров

Американский лидер Дональд Трамп считает "очень хорошим" свой недавний разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам президента США, глава Кремля предложил ему помощь на Ближнем Востоке, однако это предложение было отвергнуто.
Главные тезисы
- Стороны обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке, однако Трамп не хочет вмешательства со стороны Путина.
- Президент США до сих пор верит, что глава Кремля хочет закончить войну.
Трамп рассказал о своем разговоре с Путиным
Журналисты поинтересовались у главы Белого дома, какими были его переговоры с российским диктатором.
Как утверждает Дональд Трамп, он считает их "очень хорошими".
По словам американского лидера, также в центре внимания находилась ситуация на Ближнем Востоке.
По мнению главы Белого дома, эта беседа была положительной, а российский диктатор, мол, настроен действовать "очень конструктивно".
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-