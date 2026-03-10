Трамп дал Путину совет касательно Украины во время новых переговоров
Трамп дал Путину совет касательно Украины во время новых переговоров

The White House
Трамп рассказал о своем разговоре с Путиным
Американский лидер Дональд Трамп считает "очень хорошим" свой недавний разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам президента США, глава Кремля предложил ему помощь на Ближнем Востоке, однако это предложение было отвергнуто.

Главные тезисы

  • Стороны обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке, однако Трамп не хочет вмешательства со стороны Путина.
  • Президент США до сих пор верит, что глава Кремля хочет закончить войну.

Трамп рассказал о своем разговоре с Путиным

Журналисты поинтересовались у главы Белого дома, какими были его переговоры с российским диктатором.

Как утверждает Дональд Трамп, он считает их "очень хорошими".

Мы говорили об Украине — это бесконечная борьба... между президентом Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть. Похоже, что они никак не могут договориться.

Дональд Трамп

Президент США

По словам американского лидера, также в центре внимания находилась ситуация на Ближнем Востоке.

Мы, разумеется, поговорили о Ближнем Востоке. И он хочет быть полезным. Я сказал: "Вы могли бы быть еще более полезными, если бы положили конец войне между Украиной и Россией. Это было бы полезнее”, — именно такой совет Трамп дал российскому диктатору касательно Украины.

По мнению главы Белого дома, эта беседа была положительной, а российский диктатор, мол, настроен действовать "очень конструктивно".

