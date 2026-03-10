Трамп дав Путіну пораду щодо України під час нових перемовин
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп дав Путіну пораду щодо України під час нових перемовин

The White House
Трамп хоче, щоб Путін закінчив війну проти України
Американський лідер Дональд Трамп вважає "дуже хорошою" свою нещодавню розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. За словами президента США, глава Кремля запропонував йому допомогу на Близькому Сході, однак ця пропозиція була відкинута.

Головні тези:

  • Сторони обговорювали ситуацію на Близькому Сході, однак Трамп не хоче втручання з боку Путіна.
  • Президент США досі вірить, що глава Кремля хоче закінчити війну.

Трамп розповів про свою розмову з Путіним

Журналісти поцікавилися в очільника Білого дому, якими були його переговори з російським диктатором.

Як стверджує Дональд Трамп, він вважає їх “дуже хорошими”.

Ми говорили про Україну — це просто нескінченна боротьба... між президентом Путіним і президентом Зеленським існує величезна ненависть. Схоже, вони ніяк не можуть домовитися.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

За словами американського лідера, також у центрі уваги була ситуація на Близькому Сході.

Ми, зрозуміло, поговорили про Близький Схід. І він хоче бути корисним. Я сказав: "Ви могли б бути ще кориснішими, якби поклали край війні між Україною і Росією. Це було б більш корисно”, — саме таку пораду Трамп дав російському диктатору щодо України.

На переконання очільника Білого дому, ця бесіда була позитивною, а російський диктатор, мовляв, налаштований діяти "дуже конструктивно".

