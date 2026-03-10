Трамп дав Путіну пораду щодо України під час нових перемовин

Американський лідер Дональд Трамп вважає "дуже хорошою" свою нещодавню розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. За словами президента США, глава Кремля запропонував йому допомогу на Близькому Сході, однак ця пропозиція була відкинута.
Головні тези:
- Сторони обговорювали ситуацію на Близькому Сході, однак Трамп не хоче втручання з боку Путіна.
- Президент США досі вірить, що глава Кремля хоче закінчити війну.
Трамп розповів про свою розмову з Путіним
Журналісти поцікавилися в очільника Білого дому, якими були його переговори з російським диктатором.
Як стверджує Дональд Трамп, він вважає їх “дуже хорошими”.
За словами американського лідера, також у центрі уваги була ситуація на Близькому Сході.
На переконання очільника Білого дому, ця бесіда була позитивною, а російський диктатор, мовляв, налаштований діяти "дуже конструктивно".
