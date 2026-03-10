Трамп дав Путіну пораду щодо України під час нових перемовин

Ми, зрозуміло, поговорили про Близький Схід. І він хоче бути корисним. Я сказав: "Ви могли б бути ще кориснішими, якби поклали край війні між Україною і Росією. Це було б більш корисно”, — саме таку пораду Трамп дав російському диктатору щодо України.