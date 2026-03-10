Трамп готовий ліквідувати і нового лідера Ірану

Згідно з даними видання The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп вже заявив своїй команді, що накаже вбити нового верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї, сина покійного Алі Хаменеї, якщо той продовжить політичну лінію батька та не згодиться на поступки.

Трамп налаштований діяти жорстко

Про наміри Трампа видання The Wall Street Journal дізналося одразу від кількох інсайдерів в оточенні президента США.

За їхніми словами, станом на сьогдні в Білому дому вважають Хаменеї-молодшого особою, що продовжить "жорстку лінію" батька.

Дональд Трамп переконаний в тому, що Моджтаба не готовий йти на поступки.

Анонімні джерела стверджують, що реалізацію потенційної операції з ліквідації нового лідера Ірану, найімовірніше, доручать Ізраїлю.

Не так давно Дональд Трамп оголосив, що хоче особисто брати участь у визначенні наступного лідера Ірану.

На цьому тлі він обізвав Хаменеї-молодшого "нікчемою", а також пригрозив, що без його схвалення наступний лідер Ірану "не протримається довго".

За словами очільника Білого дому, він "незадоволений" обранням нового верховного лідера Ірану, однак не захотів розкривати плани щодо нього.