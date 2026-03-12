Новый верховный лидер Ирана угрожает США местью

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сделал первое заявление после того, как его избрали на такой пост. Свою речь он наполнил угрозами.
Главные тезисы
- Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи угрожает США местью за кровь мучеников, призывая закрыть американские военные базы на Ближнем Востоке.
- Планируется продление блокады Ормузского пролива как инструмент давления на врага, демонстрируя жесткую позицию нового иранского лидера.
Хаменеи угрожает США "местью за кровь мучеников"
Новый иранский лидер подчеркнул, что все американские военные базы на Ближнем Востоке должны быть немедленно закрыты и эти базы будут атакованы.
Верховный лидер заявил, что Иран атакует якобы только иностранные базы в окрестных странах и верит в дружбу со своими соседями.
Хаменеи поблагодарил "народа Ирана из всех слоев общества, выступившего против врага".
Как уточнил верховный лидер Ирана, ущерб тем людям, которые "потеряли своих близких во время войны", будут компенсированы.
Больше по теме
