Новый верховный лидер Ирана угрожает США местью

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сделал первое заявление после того, как его избрали на такой пост. Свою речь он наполнил угрозами.

Хаменеи угрожает США "местью за кровь мучеников"

Новый иранский лидер подчеркнул, что все американские военные базы на Ближнем Востоке должны быть немедленно закрыты и эти базы будут атакованы.

Также, по его словам, блокада Ормузского пролива должна быть продлена как "средство давления на врага".

Верховный лидер заявил, что Иран атакует якобы только иностранные базы в окрестных странах и верит в дружбу со своими соседями.

Хаменеи поблагодарил "народа Ирана из всех слоев общества, выступившего против врага".

Как уточнил верховный лидер Ирана, ущерб тем людям, которые "потеряли своих близких во время войны", будут компенсированы.