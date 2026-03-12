Новий верховний лідер Ірану погрожує США помстою

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї зробив першу заяву після того, як його обрали на таку посаду. Свою промову він наповнив погрозами.
Головні тези:
- Хаменеї загрожує США помстою за кров мучеників та закликає закрити американські військові бази на Близькому Сході.
- Новий іранський лідер планує продовження блокади Ормузької протоки як інструмент тиску на ворога.
Хаменеї погрожує США “помстою за кров мучеників”
Новий іранський лідер наголосив, що всі американські військові бази на Близькому Сході мають бути негайно закриті і "ці бази будуть атаковані".
Верховний лідер заявив, що Іран атакує нібито тільки іноземні бази в навколишніх країнах і вірить у дружбу зі своїми сусідами.
Хаменеї подякував "народу Ірану з усіх верств суспільства, який виступив проти ворога".
Як уточнив верховний лідер Ірану, збитки тим людям, які "втратили своїх близьких під час війни", буде компенсовано.
