Столтенберг не исключает полного распада НАТО во время президентства Трампа

Источник:  УНИАН

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг намекнул, что США могут отвлечься от Североатлантического альянса, если Европа не увеличит военные расходы. США выполнят обещание об уменьшении участия в судьбе НАТО, если участники не увеличат расходы на оборону до 5% ВВП.

Главные тезисы

  • Йенс Столтенберг намекает на возможный распад НАТО во время президентства Трампа из-за отсутствия увеличения военных расходов со стороны Европы.
  • Увеличение военных расходов до 5% ВВП может спасти Североатлантический альянс от потенциального краха и сохранить вовлеченность США.

Столтенберг предсказывает распад НАТО

Даже если никаких гарантий нет, риск дурного результата нужно минимизировать. Больше инвестировать: это увеличивает возможность того, что США сохранят свою вовлеченность. Если же случится так, что Трамп отступит, тем важнее будет то, что мы сами инвестировали.

Кроме того, Столтенберг не исключает полный крах Альянса до конца президентского срока Трампа.

Нет гарантий того, что НАТО переживет (нынешний срок — ред.) президента США Дональда Трампа.

Йенс Столтенерг

Эксгенсек НАТО

Столтенберг считает, что НАТО не окажется вовлеченным в конфликт США и Израиля против Ирана еще сильнее, но не исключил экономических последствий для стран-членов блока.

В начале второго президентского срока Трамп начал проводить политику принуждения стран НАТО к увеличению оборонных расходов до 5% ВВП и критиковать страны, вносившие небольшой вклад.

Также американский президент отстранился от помощи Украине: по его инициативе, Америка теперь продает свое вооружение странам НАТО "по полной цене", а уже НАТО передает его Украине.

Сам Трамп неоднократно с гордостью отмечал, что при его президентстве Штаты не только не тратят средства на войну в Украине, но и зарабатывают на продаже оружия.

Частые атаки президента США на Европейский Союз заставляют европейских лидеров столкнуться с будущим, в котором Америка больше не является их главным гарантом безопасности. Европе приходится организовывать собственную оборону гораздо быстрее и раньше, чем кто-то ожидал. В ожидании сокращения роли США лидеры ЕС уже "тестируют" систему безопасности, возглавляемую Европой.

