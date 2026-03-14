Столтенберг не исключает полного распада НАТО во время президентства Трампа

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг намекнул, что США могут отвлечься от Североатлантического альянса, если Европа не увеличит военные расходы. США выполнят обещание об уменьшении участия в судьбе НАТО, если участники не увеличат расходы на оборону до 5% ВВП.
Главные тезисы
- Йенс Столтенберг намекает на возможный распад НАТО во время президентства Трампа из-за отсутствия увеличения военных расходов со стороны Европы.
- Увеличение военных расходов до 5% ВВП может спасти Североатлантический альянс от потенциального краха и сохранить вовлеченность США.
Столтенберг предсказывает распад НАТО
Кроме того, Столтенберг не исключает полный крах Альянса до конца президентского срока Трампа.
Столтенберг считает, что НАТО не окажется вовлеченным в конфликт США и Израиля против Ирана еще сильнее, но не исключил экономических последствий для стран-членов блока.
Также американский президент отстранился от помощи Украине: по его инициативе, Америка теперь продает свое вооружение странам НАТО "по полной цене", а уже НАТО передает его Украине.
Сам Трамп неоднократно с гордостью отмечал, что при его президентстве Штаты не только не тратят средства на войну в Украине, но и зарабатывают на продаже оружия.
Частые атаки президента США на Европейский Союз заставляют европейских лидеров столкнуться с будущим, в котором Америка больше не является их главным гарантом безопасности. Европе приходится организовывать собственную оборону гораздо быстрее и раньше, чем кто-то ожидал. В ожидании сокращения роли США лидеры ЕС уже "тестируют" систему безопасности, возглавляемую Европой.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-