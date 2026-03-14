Столтенберг не виключає повного розпаду НАТО під час президентства Трампа

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг натякнув, що США можуть відвернутися від Північноатлантичного альянсу, якщо Європа не збільшить військові витрати. США виконають обіцянку про зменшення участі в долі НАТО, якщо учасники не збільшать витрати на оборону до 5% ВВП.
- США можуть відвернутися від НАТО, якщо Європа не збільшить військові видатки до 5% ВВП.
- Єнс Столтенберг прогнозує можливий розпад НАТО під час президентства Трампа.
Столтенберг пророкує розпад НАТО
Крім того, Столтенберг не виключає повного краху Альянсу до кінця президентського терміну Трампа.
Столтенберг вважає, що НАТО не опиниться втягнутим у конфлікт США та Ізраїлю проти Ірану ще сильніше, але не виключив економічних наслідків для країн-членів блоку.
Також американський президент відсторонився від допомоги Україні: з його ініціативи Америка тепер продає своє озброєння країнам НАТО "за повною ціною", а вже НАТО передає його Україні.
Сам Трамп неодноразово з гордістю зазначав, що за його президентства Штати не тільки не витрачають кошти на війну в Україні, а й заробляють на продажу зброї.
Часті атаки президента США на Європейський Союз змушують європейських лідерів зіткнутися з майбутнім, у якому Америка більше не є їхнім головним гарантом безпеки. Європі доводиться організовувати власну оборону набагато швидше і раніше, ніж хтось очікував. В очікуванні скорочення ролі США лідери ЄС вже "тестують" систему безпеки, очолювану Європою.
