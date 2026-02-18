Небезпека для країн НАТО. Росія озброює винищувачі Су-35 новими ракетами

Російські винищувачі Су-35 і Су-30СМ2 дедалі частіше оснащуються ракетами класу "повітря-повітря" Р-37М. Їх дальність сягає до 320 км і значно перевищує можливості попередніх ракет Р-77-1.

Росія озброює винищувачі Су-35 і Су-30СМ2 новими ракетами

Про це заявив експерт Джастін Бронк із Royal United Services Institute.

За його словами, раніше ракети Р-37М (у класифікації НАТО — RS-AA-13 — ред.) використовувалися переважно на перехоплювачах МіГ-31. Однак тепер їх регулярно встановлюють і на винищувачі Су-35С, які Росія розглядає як ключові літаки для досягнення переваги в повітрі.

Основні характеристики:

Максимальна дальність пуска — більше 300 км;

Швидкість польоту — 6М;

Швидкість польоту цілей, що вражаються — 2500 км/год;

Довжина ракет — 4,2 м;

Діаметр фюзеляжу — 0,38 м;

Стартова маса — 600 кг;

Вага бойової частини — 60 кг.

Система наведення — інерціальна з радіокорекцією та активним радіолокаційним наведенням у кінцевій траєкторії.

Експерт зазначає, що інтеграція цих ракет із наземними системами протиповітряної оборони підвищує складність повітряних операцій для західних ВПС. Поширити

Крім того, бойовий досвід, отриманий російськими пілотами під час війни проти України, підвищив рівень їхньої підготовки та потенційну ефективність у майбутніх конфліктах.

Попри втрати частини літаків під час повномасштабного вторгнення, за його оцінками, Росія наразі має приблизно 135-140 винищувачів. Висока дальність ракет Р-37М та їх інтеграція з системами ППО роблять ці літаки вагомим фактором у можливих конфліктах, особливо у повітряно-наземній взаємодії.

Водночас експерт наголосив, що країни Заходу зберігають значну перевагу у повітрі, однак нові російські можливості суттєво ускладнюють тактичну ситуацію для НАТО.