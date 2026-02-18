Небезпека для країн НАТО. Росія озброює винищувачі Су-35 новими ракетами

Російські винищувачі Су-35 і Су-30СМ2 дедалі частіше оснащуються ракетами класу "повітря-повітря" Р-37М. Їх дальність сягає до 320 км і значно перевищує можливості попередніх ракет Р-77-1.
Головні тези:
- Росія озброює свої винищувачі новими ракетами Р-37М з вражаючими характеристиками, які становлять загрозу для країн НАТО.
- Інтеграція нових ракет підвищує потенційну ефективність російських літаків у повітряних боях та робить винищувачі Су-35 ключовими для стратегії Росії.
Росія озброює винищувачі Су-35 і Су-30СМ2 новими ракетами
Про це заявив експерт Джастін Бронк із Royal United Services Institute.
За його словами, раніше ракети Р-37М (у класифікації НАТО — RS-AA-13 — ред.) використовувалися переважно на перехоплювачах МіГ-31. Однак тепер їх регулярно встановлюють і на винищувачі Су-35С, які Росія розглядає як ключові літаки для досягнення переваги в повітрі.
Основні характеристики:
Максимальна дальність пуска — більше 300 км;
Швидкість польоту — 6М;
Швидкість польоту цілей, що вражаються — 2500 км/год;
Довжина ракет — 4,2 м;
Діаметр фюзеляжу — 0,38 м;
Стартова маса — 600 кг;
Вага бойової частини — 60 кг.
Система наведення — інерціальна з радіокорекцією та активним радіолокаційним наведенням у кінцевій траєкторії.
Крім того, бойовий досвід, отриманий російськими пілотами під час війни проти України, підвищив рівень їхньої підготовки та потенційну ефективність у майбутніх конфліктах.
Попри втрати частини літаків під час повномасштабного вторгнення, за його оцінками, Росія наразі має приблизно 135-140 винищувачів. Висока дальність ракет Р-37М та їх інтеграція з системами ППО роблять ці літаки вагомим фактором у можливих конфліктах, особливо у повітряно-наземній взаємодії.
Водночас експерт наголосив, що країни Заходу зберігають значну перевагу у повітрі, однак нові російські можливості суттєво ускладнюють тактичну ситуацію для НАТО.
