"Потужне ураження цілей". У Повітряних силах оцінили ефективність винищувача Mirage 2000 — відео

У Повітряних силах ЗСУ розкрили деталі роботи українських пілотів на французьких літаках Mirage 2000.
Головні тези:
- Українські пілоти у Повітряних силах вражаються ефективністю винищувача Mirage 2000 і діляться враженнями від його роботи на полі бою.
- Mirage 2000 виявився дуже ефективним у відбиванні ворожих дронів та ракет, забезпечуючи майже 100% збиття.
У Повітряних силах оцінили ефективність винищувача Mirage 2000
Повітряні сили опублікували відео на якому льотчик Mirage 2000 та авіаційні техніки розповіли про ефективність французького літака на полі бою.
Mirage у Повітряних силах України не багато, тому зустріти цей літак на оперативному аеродромі – справжня удача для нашої знімальної групи, ще й під час виконання пілотом реального бойового завдання.
Пілот показав свій літак, який перебував на оперативному аеродромі, і поділився враженнями про нього.
Навчання українські пілоти проходили на у Французькій Республіці.
Близько шести місяців нас навчали пілотувати, застосовувати озброєння на літаку зі здвоєним керуванням Mirage 2000. Далі пересіли на одномісний літак. Саме цей, на якому я зараз перебуваю.
Ракета Magic 2, якою оснащений літак, дуже ефективно себе показала - має майже 100% збиття.
Ефективність збиття ворожих дронів та ракет на цьому літаку становить 98%. Це вражаючі цифри.
За його словами, Повітряним силам потрібно розвиватися та отримувати ще більше нових літаків, більше нового озброєння, щоби мати змогу протистояти російській навалі.
Також пілот поділився думкою, що на Mirage 2000 бракує озброєння більш дальнього діапазону дії.
