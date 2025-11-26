"Поразительное поражение целей". В Воздушных силах оценили эффективность истребителя Mirage 2000 — видео

В воздушных силах ВСУ раскрыли детали работы украинских пилотов на французских самолетах Mirage 2000.
Главные тезисы
- Истребитель Mirage 2000 проявил высокую эффективность в отражении вражеских дронов и ракет, обеспечивая практически 100% ущерба.
- Украинские пилоты высоко оценили работу на Mirage 2000 и выразили потребность в дальнейшем развитии авиации с целью противостояния потенциальным угрозам.
- Пилот подчеркнул необходимость поставки новых самолетов и современного вооружения для поддержания боеготовности ВВС Украины.
В Воздушных силах оценили эффективность истребителя Mirage 2000
Воздушные силы опубликовали видео, на котором летчик Mirage 2000 и авиационные техники рассказали об эффективности французского самолета на поле боя.
Mirage в Воздушных силах Украины немного, поэтому встретить этот самолет на оперативном аэродроме — настоящая удача для нашей съемочной группы, еще и во время выполнения пилотом реальной боевой задачи.
Пилот показал свой находившийся на оперативном аэродроме самолет и поделился впечатлениями о нем.
Обучение украинские пилоты проходили во Французской Республике.
Около шести месяцев нас учили пилотировать, применять вооружение на самолете со сдвоенным управлением Mirage 2000. Далее пересели на одноместный самолет. Именно этот, на котором я сейчас нахожусь.
Ракета Magic 2, которой оснащен самолет, очень эффективно себя показала — имеет почти 100% ущерб.
Эффективность сбивания вражеских дронов и ракет на этом самолете составляет 98%. Это поразительные цифры.
По его словам, Воздушным силам нужно развиваться и получать еще больше новых самолетов, больше нового вооружения, чтобы противостоять российскому нашествию.
Также пилот поделился мнением, что на Mirage 2000 не хватает вооружения более дальнего диапазона действия.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-