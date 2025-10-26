Зеленский анонсировал поставки Украине дополнительных истребителей Mirage и ракет для ПВО

Украина скоро может получить дополнительные самолеты Mirage 2000 от Франции – соответствующее решение уже есть. Украина получит дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны.

Зеленский сделал анонс насчет вооружения для Украины

Зеленский анонсировал поставки Украине дополнительных истребителей и ракет, а также помощь с дронами-перехватчиками. Он поблагодарил Британию и Францию, которые оказывают Украине помощь.

Есть решение о дополнительных истребителях Mirage для Украины и ракетах для ПВО. Британия будет помогать нам с ПВО и дальше, тоже ракетами и производством дронов-перехватчиков. Владимир Зеленский Президент Украины

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон 24 октября после заседания "Коалиции решительных" заявил, что Франция уже в ближайшие дни предоставит Украине новую военную помощь. В частности, речь идет об истребителях Mirage и боеприпасах Aster к системам ПВО SAMP/T.

Сам Зеленский в тот же день также сделал намек на "тайные решения", которые приняли партнеры, чтобы помочь Украине. Но подробности он раскрывать не стал. Поделиться

Mirage 2000 — это многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный французской компанией Dassault Aviation. Состоит на вооружении Франции с 1978 года, претерпел ряд модернизаций.

Выпускается в трех вариантах — истребители-перехватчики, ударные варианты и двухместные учебно-боевые версии. Модернизированные варианты оснащены современной электроникой и способны нести ракеты "воздух-воздух", "воздух-земля" и управляемые бомбы.

Самолет получился настолько простым и надежным, что продолжает находиться на вооружении Франции и ряда других государств, даже после появления более современных самолетов.