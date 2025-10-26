Зеленский анонсировал поставки Украине дополнительных истребителей Mirage и ракет для ПВО

Украина скоро может получить дополнительные самолеты Mirage 2000 от Франции – соответствующее решение уже есть. Украина получит дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны.
Главные тезисы
- Украина скоро может получить дополнительные самолеты Mirage 2000 от Франции и ракеты для ПВО, что значительно усилит ее оборонительные возможности.
- Поставки дронов-перехватчиков свидетельствуют о поддержке и сотрудничестве с партнерами из Британии и Франции.
- Президент Зеленский благодарил страны за помощь и сообщил о решениях по поставкам истребителей Mirage и ракет для систем ПВО.
Зеленский сделал анонс насчет вооружения для Украины
Зеленский анонсировал поставки Украине дополнительных истребителей и ракет, а также помощь с дронами-перехватчиками. Он поблагодарил Британию и Францию, которые оказывают Украине помощь.
Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон 24 октября после заседания "Коалиции решительных" заявил, что Франция уже в ближайшие дни предоставит Украине новую военную помощь. В частности, речь идет об истребителях Mirage и боеприпасах Aster к системам ПВО SAMP/T.
Mirage 2000 — это многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный французской компанией Dassault Aviation. Состоит на вооружении Франции с 1978 года, претерпел ряд модернизаций.
Выпускается в трех вариантах — истребители-перехватчики, ударные варианты и двухместные учебно-боевые версии. Модернизированные варианты оснащены современной электроникой и способны нести ракеты "воздух-воздух", "воздух-земля" и управляемые бомбы.
Самолет получился настолько простым и надежным, что продолжает находиться на вооружении Франции и ряда других государств, даже после появления более современных самолетов.
