Зеленский анонсировал поставки Украине дополнительных истребителей Mirage и ракет для ПВО
Зеленский анонсировал поставки Украине дополнительных истребителей Mirage и ракет для ПВО

Владимир Зеленский
Зеленский
Украина скоро может получить дополнительные самолеты Mirage 2000 от Франции – соответствующее решение уже есть. Украина получит дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны.

Главные тезисы

  • Украина скоро может получить дополнительные самолеты Mirage 2000 от Франции и ракеты для ПВО, что значительно усилит ее оборонительные возможности.
  • Поставки дронов-перехватчиков свидетельствуют о поддержке и сотрудничестве с партнерами из Британии и Франции.
  • Президент Зеленский благодарил страны за помощь и сообщил о решениях по поставкам истребителей Mirage и ракет для систем ПВО.

Зеленский сделал анонс насчет вооружения для Украины

Зеленский анонсировал поставки Украине дополнительных истребителей и ракет, а также помощь с дронами-перехватчиками. Он поблагодарил Британию и Францию, которые оказывают Украине помощь.

Есть решение о дополнительных истребителях Mirage для Украины и ракетах для ПВО. Британия будет помогать нам с ПВО и дальше, тоже ракетами и производством дронов-перехватчиков.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон 24 октября после заседания "Коалиции решительных" заявил, что Франция уже в ближайшие дни предоставит Украине новую военную помощь. В частности, речь идет об истребителях Mirage и боеприпасах Aster к системам ПВО SAMP/T.

Сам Зеленский в тот же день также сделал намек на "тайные решения", которые приняли партнеры, чтобы помочь Украине. Но подробности он раскрывать не стал.

Mirage 2000 — это многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный французской компанией Dassault Aviation. Состоит на вооружении Франции с 1978 года, претерпел ряд модернизаций.

Выпускается в трех вариантах — истребители-перехватчики, ударные варианты и двухместные учебно-боевые версии. Модернизированные варианты оснащены современной электроникой и способны нести ракеты "воздух-воздух", "воздух-земля" и управляемые бомбы.

Самолет получился настолько простым и надежным, что продолжает находиться на вооружении Франции и ряда других государств, даже после появления более современных самолетов.

