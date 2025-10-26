Зеленський анонсував постачання Україні додаткових винищувачів Mirage та ракет для ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський анонсував постачання Україні додаткових винищувачів Mirage та ракет для ППО

Володимир Зеленський
Зеленський
Read in English

Україна скоро може отримати додаткові літаки Mirage 2000 від Франції - відповідне рішення вже є. Також Україна отримає додаткові ракети для систем протиповітряної оборони.

Головні тези:

  • Україна може отримати додаткові літаки Mirage 2000 від Франції, що значно посилить оборонні можливості країни.
  • Додаткові ракети для систем протиповітряної оборони допоможуть Україні підвищити ефективність оборони в повітрі.
  • Постачання дронів-перехоплювачів демонструють підтримку та співпрацю зі стратегічними партнерами Британією та Францією.

Зеленський зробив анонс щодо озброєння для України

Зеленський анонсував постачання Україні додаткових винищувачів та ракет, а також допомогу з дронами-перехоплювачами. Він подякував Британії та Франції, які надають Україні допомогу.

Є рішення щодо додаткових винищувачів Mirage для України та ракет для ППО. Британія допомагатиме нам з ППО й надалі, теж ракетами та виробництвом дронів-перехоплювачів.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон 24 жовтня після засідання "Коаліції рішучих" заявив, що Франція вже найближчими днями надасть Україні нову військову допомогу. Зокрема йдеться про винищувачі Mirage та боєприпаси Aster до систем ППО SAMP/T.

А сам Зеленський в той же день також зробив натяк на "таємні рішення", які прийняли партнери, щоб допомогти Україні. Але подробиці він розкривати не став.

Mirage 2000 — це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений французькою компанією Dassault Aviation. Перебуває на озброєнні Франції з 1978 року, зазнав низки модернізацій.

Випускається в трьох варіантах — винищувачі-перехоплювачі, ударні варіанти та двомісні навчально-бойові версії. Модернізовані варіанти оснащені сучасною електронікою та здатні нести ракети "повітря-повітря", "повітря-земля" та керовані бомби.

Літак вийшов настільки простим та надійним, що продовжує перебувати на озброєнні Франції та низки інших держав навіть після появи більш сучасних літаків.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський прибув до короля Чарльза у Віндзорський замок — відео
Зеленський зустрівся з Чарльзом III
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський розкрив масштаби ракетного терору РФ у 2025 році
Володимир Зеленський
Зеленський закликає світ не ігнорувати російські злочини
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський уперше показав дрон-перехоплювач OCTOPUS
Офіс Президента України
OCTOPUS буде захищати українське небо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?