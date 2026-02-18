Опасность для стран НАТО. Россия вооружает истребители Су-35 новыми ракетами

Российские истребители Су-35 и Су-30СМ2 все чаще оснащаются ракетами класса "воздух-воздух" Р-37М. Их дальность достигает 320 км и значительно превышает возможности предыдущих ракет Р-77-1.
Главные тезисы
- Российские истребители Су-35 и Су-30СМ2 все чаще оснащаются ракетами класса 'воздух-воздух' Р-37М с дальностью до 320 км.
- Интеграция новых ракет повышает потенциальную эффективность российских самолетов в воздушных боях и делает истребители Су-35 ключевыми для стратегии России.
Россия вооружает истребители Су-35 и Су-30СМ2 новыми ракетами
Об этом заявил эксперт Джастин Бронк из Royal United Services Institute.
По его словам, ранее ракеты Р-37М (в классификации НАТО — RS-AA-13 — ред.) использовались преимущественно на перехватчиках МиГ-31. Однако теперь их регулярно устанавливают и на истребителях Су-35С, которые Россия рассматривает как ключевые самолеты для достижения преимущества в воздухе.
Основные характеристики:
Максимальная дальность пуска — более 300 км;
Скорость полета — 6М;
Скорость полета поражаемых целей — 2500 км/ч;
Длина ракет — 4,2 м;
Диаметр фюзеляжа — 0,38 м;
Стартовая масса — 600 кг;
Вес боевой части — 60 кг.
Система наведения — инерциальная с радиокоррекцией и активной радиолокационной наводкой в конечной траектории.
Кроме того, боевой опыт, полученный российскими пилотами в войну против Украины, повысил уровень их подготовки и потенциальную эффективность в будущих конфликтах.
Несмотря на потери части самолетов во время полномасштабного вторжения, по его оценкам, у России сейчас около 135-140 истребителей. Высокая дальность ракет Р-37М и их интеграция с системами ПВО делают эти самолеты весомым фактором в возможных конфликтах, особенно в воздушно-наземном взаимодействии.
В то же время, эксперт отметил, что страны Запада сохраняют значительное преимущество в воздухе, однако новые российские возможности существенно усложняют тактическую ситуацию для НАТО.
