Опасность для стран НАТО. Россия вооружает истребители Су-35 новыми ракетами
Дата публикации

Опасность для стран НАТО. Россия вооружает истребители Су-35 новыми ракетами

Читати українською
Источник:  Business Insider

Российские истребители Су-35 и Су-30СМ2 все чаще оснащаются ракетами класса "воздух-воздух" Р-37М. Их дальность достигает 320 км и значительно превышает возможности предыдущих ракет Р-77-1.

Россия вооружает истребители Су-35 и Су-30СМ2 новыми ракетами

Об этом заявил эксперт Джастин Бронк из Royal United Services Institute.

По его словам, ранее ракеты Р-37М (в классификации НАТО — RS-AA-13 — ред.) использовались преимущественно на перехватчиках МиГ-31. Однако теперь их регулярно устанавливают и на истребителях Су-35С, которые Россия рассматривает как ключевые самолеты для достижения преимущества в воздухе.

Основные характеристики:

  • Максимальная дальность пуска — более 300 км;

  • Скорость полета — 6М;

  • Скорость полета поражаемых целей — 2500 км/ч;

  • Длина ракет — 4,2 м;

  • Диаметр фюзеляжа — 0,38 м;

  • Стартовая масса — 600 кг;

  • Вес боевой части — 60 кг.

  • Система наведения — инерциальная с радиокоррекцией и активной радиолокационной наводкой в конечной траектории.

Эксперт отмечает, что интеграция этих ракет с наземными системами противовоздушной обороны повышает сложность воздушных операций для западных ВВС.

Кроме того, боевой опыт, полученный российскими пилотами в войну против Украины, повысил уровень их подготовки и потенциальную эффективность в будущих конфликтах.

Несмотря на потери части самолетов во время полномасштабного вторжения, по его оценкам, у России сейчас около 135-140 истребителей. Высокая дальность ракет Р-37М и их интеграция с системами ПВО делают эти самолеты весомым фактором в возможных конфликтах, особенно в воздушно-наземном взаимодействии.

В то же время, эксперт отметил, что страны Запада сохраняют значительное преимущество в воздухе, однако новые российские возможности существенно усложняют тактическую ситуацию для НАТО.

