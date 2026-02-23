Країни НАТО повинні сприймати "Орєшнік" у Білорусі як легітимну ціль — Зеленський

Україна оцінює загрозу від поступового розгортання на території Білорусі засобів для запуску балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік". Про це Президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю білоруському незалежному медіа "Дзеркало".

“Орєшнік” у Білорусі є легітимною ціллю для НАТО - Зеленський

Лукашенко точно знає, що відбувається на території Білорусі, впевнений Зеленський.

Зараз Білорусь точно знає, що відбувається на її території. Вже не можна сказати, як мені раніше казав Лукашенко після початку повномасштабного вторгнення, що полетіли ракети, і вони тут давно стояли, і ми це не контролюємо. Володимир Зеленський Президент України

Президент України додав, що зараз ретранслятори сучасних дронів "Шахед" – це вже нова техніка, яка з’явилася на території Білорусі й допомагає вражати українське цивільне населення та енергетику. Бо саме завдяки цим ретрансляторам іде коригування.

Ми зробили все, щоб трьох-чотирьох їх уже не було. Ми мали це зробити, тому що Росія використовувала реактивні дрони, але не тільки через Білорусь. Вони йшли не тільки через їхню територію, вони йшли за технологічної підтримки, яка здійснюється з території Білорусі. Поширити

При цьому, як наголошує голова держави, що наступний крок – це підготовка майданчика для розміщення "Орєшніка" на території Білорусі.

Це все про нові кроки, а не про старі, які не залежали від Лукашенка, як він про це говорив. Зараз це точно залежить від нього. І тому ми перебуваємо зараз у такому моменті, коли, на мій погляд, білоруси повинні розуміти всі ризики.

На переконання президента України, у НАТО повинні дивитися на "Орєшнік" як на легітимну ціль.

Україна буде оцінювати цю загрозу. Лукашенко робить велику помилку. Питання не тільки "Орєшніка". Всі бачать, що вони зараз роблять більше шоу. Вони ще весь "Орєшнік" не завезли, вони завезли відповідні машини. А вже роблять усе так, щоб лякати Європу. Але він даремно грається, тому що після цих кроків, уже не запитуючи Лукашенка, росіяни завезуть "Орєшнік" на територію Білорусі. Поширити

Окрім того, як зауважив президент, білоруська влада говорить про військові навчання разом із РФ на території Білорусі.