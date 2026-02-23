Країни НАТО повинні сприймати "Орєшнік" у Білорусі як легітимну ціль — Зеленський

Україна оцінює загрозу від поступового розгортання на території Білорусі засобів для запуску балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік". Про це Президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю білоруському незалежному медіа "Дзеркало".
Головні тези:
- Президент України закликає НАТО сприймати “Орєшнік” як легітимну ціль для захисту від загрози від Білорусі.
- Ретранслятори дронів “Шахед” на території Білорусі є джерелом загрози для українського населення та енергетики.
“Орєшнік” у Білорусі є легітимною ціллю для НАТО - Зеленський
Лукашенко точно знає, що відбувається на території Білорусі, впевнений Зеленський.
Президент України додав, що зараз ретранслятори сучасних дронів "Шахед" – це вже нова техніка, яка з’явилася на території Білорусі й допомагає вражати українське цивільне населення та енергетику. Бо саме завдяки цим ретрансляторам іде коригування.
При цьому, як наголошує голова держави, що наступний крок – це підготовка майданчика для розміщення "Орєшніка" на території Білорусі.
Це все про нові кроки, а не про старі, які не залежали від Лукашенка, як він про це говорив. Зараз це точно залежить від нього. І тому ми перебуваємо зараз у такому моменті, коли, на мій погляд, білоруси повинні розуміти всі ризики.
На переконання президента України, у НАТО повинні дивитися на "Орєшнік" як на легітимну ціль.
Окрім того, як зауважив президент, білоруська влада говорить про військові навчання разом із РФ на території Білорусі.
Знову. Ми подивимося, наскільки вони будуть великими. Але коли вони були дуже масовані, почався наступ на територію України. Тому все це точно великі ризики для України. І, я вважаю, великі ризики для білорусів.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-