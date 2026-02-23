Страны НАТО должны воспринимать "Орешник" в Беларуси как легитимную цель — Зеленский
Страны НАТО должны воспринимать "Орешник" в Беларуси как легитимную цель — Зеленский

Зеленский
Украина оценивает угрозу постепенного развертывания на территории Беларуси средств для запуска баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью белорусскому независимому медиа "Зеркало".

Главные тезисы

  • Обнаружена угроза развертывания ракеты “Орешник” на территории Беларуси, что воспринимается Украиной и НАТО как потенциальную угрозу.
  • Президент Украины высказал необходимость рассматривать “Орешник” в Беларуси как легитимную цель для защиты.

"Орешник" в Беларуси является легитимной целью для НАТО — Зеленский

Лукашенко точно знает, что происходит на территории Беларуси, уверен Зеленский.

Сейчас Белоруссия точно знает, что происходит на ее территории. Уж нельзя сказать, как мне раньше говорил Лукашенко после начала полномасштабного вторжения, что полетели ракеты, и они здесь давно стояли, и мы это не контролируем.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент Украины добавил, что сейчас ретрансляторы современных дронов "Шахед" — это уже новая техника, которая появилась на территории Беларуси и помогает поражать украинское гражданское население и энергетику. Ведь именно благодаря этим ретрансляторам идет корректировка.

Мы сделали все, чтобы троих-четырех их уже не было. Мы должны это сделать, потому что Россия использовала реактивные дроны, но не только через Беларусь. Они шли не только через их территорию, они шли при технологической поддержке, осуществляемой с территории Беларуси.

При этом, как отмечает глава государства, следующий шаг — это подготовка площадки для размещения "Орешника" на территории Беларуси.

Это все о новых шагах, а не о старых, которые не зависели от Лукашенко, как он об этом говорил. Теперь это точно зависит от него. И поэтому мы сейчас в таком моменте, когда, на мой взгляд, белорусы должны понимать все риски.

По мнению президента Украины, в НАТО должны смотреть на "Орешник" как на легитимную цель.

Украина будет оценивать эту угрозу. Лукашенко совершает большую ошибку. Вопрос не только "Орешника". Все видят, что они сейчас делают большее шоу. Они еще весь "Орешник" не ввезли, они ввезли соответствующие машины. А делают все так, чтобы пугать Европу. Но он зря играется, потому что после этих шагов, уже не спрашивая Лукашенко, россияне отвезут "Орешник" на территорию Беларуси.

Кроме того, как заметил президент, белорусские власти говорят о военных учениях вместе с РФ на территории Беларуси.

Снова. Мы посмотрим, насколько они будут велики. Но когда они были очень массированы, началось наступление на территорию Украины. Поэтому все это определенно большие риски для Украины. И, я считаю, велики риски для белорусов.

