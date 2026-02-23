Страны НАТО должны воспринимать "Орешник" в Беларуси как легитимную цель — Зеленский

Украина оценивает угрозу постепенного развертывания на территории Беларуси средств для запуска баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью белорусскому независимому медиа "Зеркало".
Главные тезисы
- Обнаружена угроза развертывания ракеты “Орешник” на территории Беларуси, что воспринимается Украиной и НАТО как потенциальную угрозу.
- Президент Украины высказал необходимость рассматривать “Орешник” в Беларуси как легитимную цель для защиты.
"Орешник" в Беларуси является легитимной целью для НАТО — Зеленский
Лукашенко точно знает, что происходит на территории Беларуси, уверен Зеленский.
Президент Украины добавил, что сейчас ретрансляторы современных дронов "Шахед" — это уже новая техника, которая появилась на территории Беларуси и помогает поражать украинское гражданское население и энергетику. Ведь именно благодаря этим ретрансляторам идет корректировка.
При этом, как отмечает глава государства, следующий шаг — это подготовка площадки для размещения "Орешника" на территории Беларуси.
Это все о новых шагах, а не о старых, которые не зависели от Лукашенко, как он об этом говорил. Теперь это точно зависит от него. И поэтому мы сейчас в таком моменте, когда, на мой взгляд, белорусы должны понимать все риски.
По мнению президента Украины, в НАТО должны смотреть на "Орешник" как на легитимную цель.
Кроме того, как заметил президент, белорусские власти говорят о военных учениях вместе с РФ на территории Беларуси.
Снова. Мы посмотрим, насколько они будут велики. Но когда они были очень массированы, началось наступление на территорию Украины. Поэтому все это определенно большие риски для Украины. И, я считаю, велики риски для белорусов.
