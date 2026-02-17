Естонія розкрила план НАТО у разі вторгення Росії

Шеф естонської дипломатії Маргус Цахкна публічно попередив диктатора Володимира Путіна, що НАТО блискавично перенесе війну на територію Росію, якщо той наважиться атакувати бодай одну країну Альянсу.
Головні тези:
- Естонія, Литва та Латвія більше не є легкими цілями для Путіна.
- Усі члени НАТО готуються відбивати напад РФ, якщо він все ж почнеться.
НАТО готується дати відсіч Росії
Чимало людей схиляються до думки, що країни Балтії станутт легкою здобиччю для Путіна.
Однак глава МЗС Естонії запевняє, що Альянс уже давно передбачив такий розвиток подій та застосує конкретний план, якщо вторгнення РФ все-таки станеться.
Дипломат наголосив, що Естонія, Латвія і Литва — відкинуть сили ворога, а після цього відбудеться потужна контратака по російській території.
За його словами, просто зараз країни Балтії вкрай активно прискорюють інвестиції і розвивають оборонні можливості.
Це не пусті слова, адже інвестиції в оборону сягнули 5% ВВП.
Що важливо розуміти, Нарва — естонське місто біля російського кордону — може бути ціллю для Путіна у разі потенційного вторгнення.
План офіційного Таллінна полягає в тому, щоб не пустити росіян вглиб країни, адже вибити їх звідти буде надто складно.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-