Эстония раскрыла план НАТО в случае вторжения России

Шеф эстонской дипломатии Маргус Цахкна публично предупредил диктатора Владимира Путина, что НАТО молниеносно перенесет войну на территорию Россию, если тот решится атаковать хотя бы одну страну Альянса.

НАТО готовится дать отпор России

Многие склоняются к мнению, что страны Балтии станут легкой добычей для Путина.

Однако глава МИД Эстонии уверяет, что Альянс уже давно предусмотрел такое развитие событий и применит конкретный план, если вторжение РФ все-таки произойдет.

Дипломат подчеркнул, что Эстония, Латвия и Литва отбросят силы врага, а после этого произойдет мощная контратака по российской территории.

Мы перенесем войну в Россию и нанесем глубокие удары очень далеко в глубь страны. Мы точно знаем, что делать, — подчеркнул Маргус Цахкна. Поделиться

По его словам, прямо сейчас страны Балтии очень активно ускоряют инвестиции и развивают оборонные возможности.

Это не пустые слова, ведь инвестиции в оборону составили 5% ВВП.

Что важно понимать, Нарва — эстонский город у российской границы — может быть целью Путина в случае потенциального вторжения.