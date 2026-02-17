Путин сейчас оказался в безвыходной ситуации — Дэвид Сеймур

Как считает заместитель премьер-министра Новой Зеландии Дэвид Сеймур, российско-украинская война на данном этапе привела к тому, что диктатор Владимир Путин оказался в тупике, из которого он не может найти выход.

Путин не знает, что делать дальше

По убеждению Дэвида Сеймура, абсолютное большинство войн бессмысленны.

Политик обратил внимание на то, что обычно они начинаются из-за одного человека с безумной идеей, а также его соратников, которым нечем больше заняться.

Заместитель премьер-министра Новой Зеландии не верит в то, что россиянам удастся что-то "кончить" — "возможно, только самих себя".

Сейчас он склоняется к мнению, что использование дронов Силами обороны Украины имеет все шансы спровоцировать коллапс армии РФ.