Путин сейчас оказался в безвыходной ситуации — Дэвид Сеймур
Путин сейчас оказался в безвыходной ситуации — Дэвид Сеймур

Путин не знает, что делать дальше
Источник:  Украинская правда

Как считает заместитель премьер-министра Новой Зеландии Дэвид Сеймур, российско-украинская война на данном этапе привела к тому, что диктатор Владимир Путин оказался в тупике, из которого он не может найти выход.

Главные тезисы

  • Путин боится возвращения своих военных в Россию после войны.
  • Он прекрасно понимает, что после этого в стране-агрессорке начнется хаос.

Путин не знает, что делать дальше

По убеждению Дэвида Сеймура, абсолютное большинство войн бессмысленны.

Политик обратил внимание на то, что обычно они начинаются из-за одного человека с безумной идеей, а также его соратников, которым нечем больше заняться.

Заместитель премьер-министра Новой Зеландии не верит в то, что россиянам удастся что-то "кончить" — "возможно, только самих себя".

Сейчас он склоняется к мнению, что использование дронов Силами обороны Украины имеет все шансы спровоцировать коллапс армии РФ.

Также считаю, что Путин сейчас оказался в безвыходной ситуации: если он уведет все войска домой, они повлекут за собой хаос в России, но если он оставит их в Украине, они потерпят поражение. Думаю, что это только вопрос времени — не вижу сценария, при котором россияне смогут прорвать оборону. Это не выглядит реалистично, — подчеркнул Дэвид Сеймур.

