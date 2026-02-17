Путін зараз опинився в безвихідній ситуації — Девід Сеймур

Як вважає заступник прем'єр-міністра Нової Зеландії Девід Сеймур, російсько-українська війна на даному етапі призвела до того, що диктатор Володимир Путін опинився в глухому куті, з якого він не може знайти вихід.
Головні тези:
- Путін боїться повернення своїх військових в Росію після війни.
- Він чудово розуміє, що після цього в країні-агресорці почнеться хаос.
Путін не знає, що робити далі
На переконання Девіда Сеймура, абсолютна більшість воєн є безглуздими.
Політик звернув увагу на те, що зазвичай вони починаються через одну людину з божевільною ідеєю, а також її соратників, яким немає чим більше зайнятися.
Заступник прем'єр-міністра Нової Зеландії не вірить в те, що росіянам вдасться щось "скінчити" — “можливо, лише самих себе”.
Наразі він схиляється до думки, що використання дронів Силами оборони України має всі шанс спровокувати колапс армії РФ.
