Путін зараз опинився в безвихідній ситуації — Девід Сеймур
Категорія
Політика
Дата публікації

Путін зараз опинився в безвихідній ситуації — Девід Сеймур

Путін
Read in English
Джерело:  Українська правда

Як вважає заступник прем'єр-міністра Нової Зеландії Девід Сеймур, російсько-українська війна на даному етапі призвела до того, що диктатор Володимир Путін опинився в глухому куті, з якого він не може знайти вихід.

Головні тези:

  • Путін боїться повернення своїх військових в Росію після війни.
  • Він чудово розуміє, що після цього в країні-агресорці почнеться хаос.

Путін не знає, що робити далі

На переконання Девіда Сеймура, абсолютна більшість воєн є безглуздими.

Політик звернув увагу на те, що зазвичай вони починаються через одну людину з божевільною ідеєю, а також її соратників, яким немає чим більше зайнятися.

Заступник прем'єр-міністра Нової Зеландії не вірить в те, що росіянам вдасться щось "скінчити" — “можливо, лише самих себе”.

Наразі він схиляється до думки, що використання дронів Силами оборони України має всі шанс спровокувати колапс армії РФ.

Також вважаю, що Путін зараз опинився в безвихідній ситуації: якщо він відведе всі війська додому, вони спричинять хаос у Росії, але якщо він залишить їх в Україні, вони зазнають поразки. Думаю, що це лише питання часу — не бачу сценарію, за якого росіяни зможуть прорвати оборону. Це не виглядає реалістично, — наголосив Девід Сеймур.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан знайшов спосіб заблокувати нові санкції ЄС проти РФ
Орбан знову грає на руку Путіну
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії вибухнула військова комендатура — є загиблі
У Росії знову лунають вибухи на військових об’єктах
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ знайшла "альтернативу" Starlink, але стало ще гірше — відео
ГУР
Солдати РФ страждають через термінали “Газпром”

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?