Британия разрешила США использовать свои военные базы для ударов по Ирану

Британское правительство разрешило Соединенным Штатам использовать военные базы на территории Великобритании для ударов по иранским ракетным позициям, с которых совершаются атаки на суда в Ормузском проливе.
Главные тезисы
- Британское правительство разрешило США использовать свои военные базы на своей территории для ударов по иранским ракетным позициям в рамках коллективной самообороны региона.
- Война между США и Ираном привела к расколу в НАТО и дипломатическому кризису из-за отказа некоторых союзников вмешиваться в конфликт напрямую.
США смогут бить по Ирану с военных баз Британии
Такое решение министры приняли 20 марта, во время встречи, посвященной войне с Ираном и блокированию Тегераном Ормузского пролива.
В заявлении Даунинг-стрит отметили, что договоренность об использовании британских баз касается "оборонных сделок" США в рамках коллективной самообороны региона.
Война, которая началась после ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля, быстро вышла за пределы сугубо военного противостояния и переросла в дипломатический кризис между Вашингтоном и его союзниками по НАТО.
Дональд Трамп публично упрекал партнеров за нежелание приобщаться к операциям вокруг Ормузского пролива, а Кира Стармера критиковал за слишком осторожную позицию.
Иран фактически заблокировал проход через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и газа. На фоне этого цены на энергоносители резко выросли.
На этом фоне Трамп назвал позицию союзников "очень глупой ошибкой", а впоследствии вообще охарактеризовал их как "трусов". Он также заявил, что Вашингтону следует пересмотреть свое отношение к роли США в НАТО.
