Британия разрешила США использовать свои военные базы для ударов по Ирану

Британское правительство разрешило Соединенным Штатам использовать военные базы на территории Великобритании для ударов по иранским ракетным позициям, с которых совершаются атаки на суда в Ормузском проливе.

США смогут бить по Ирану с военных баз Британии

Такое решение министры приняли 20 марта, во время встречи, посвященной войне с Ираном и блокированию Тегераном Ормузского пролива.

В заявлении Даунинг-стрит отметили, что договоренность об использовании британских баз касается "оборонных сделок" США в рамках коллективной самообороны региона.

Они подтвердили, что соглашение об использовании США британских баз для коллективной самообороны региона включает в себя оборонные операции США с целью уничтожения ракетных объектов и потенциала, используемых для атак на суда в Ормузском проливе.

Война, которая началась после ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля, быстро вышла за пределы сугубо военного противостояния и переросла в дипломатический кризис между Вашингтоном и его союзниками по НАТО.

Дональд Трамп публично упрекал партнеров за нежелание приобщаться к операциям вокруг Ормузского пролива, а Кира Стармера критиковал за слишком осторожную позицию.

Иран фактически заблокировал проход через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и газа. На фоне этого цены на энергоносители резко выросли.

Именно угроза судоходству и энергорынку стала одной из причин, почему Трамп призвал европейские страны помочь разблокировать пролив. Однако союзники США по НАТО отказались от прямого военного участия.

На этом фоне Трамп назвал позицию союзников "очень глупой ошибкой", а впоследствии вообще охарактеризовал их как "трусов". Он также заявил, что Вашингтону следует пересмотреть свое отношение к роли США в НАТО.