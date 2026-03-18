Украина и Британия создают новый оборонный альянс
17 марта украинский лидер Владимир Зеленский и британский премьер Кир Стармер подписали Декларацию об углублении сотрудничества в сфере безопасности и оборонной промышленности. Заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква объясняет, что фактически речь идет о "настоящем оборонном альянсе".

Главные тезисы

  • Зеленский и Стармер договорились о совместном формировании новой архитектуры безопасности Европы.
  • Это сотрудничество Киева и Лондона будет долгосрочным.

Альянс Украины и Британии — о чем идет речь

По словам Жовквы, новая Декларация, подписанная Зеленским и Стармером, — это логическое продолжение предварительных договоренностей стран.

Главная цель остается неизменной — взаимоусиление Украины и Британии.

Украина делится своим уникальным боевым опытом, технологиями и решениями, уже доказавшими свою эффективность на поле боя, прежде всего в сфере беспилотных систем, противодействия дронам, РЭБ и современной тактике ведения войны. Великобритания — инвестирует, помогает масштабировать производство, и в свою очередь усиливает поставки своих дальнобойных способностей

Игорь Жовква

Более того, указано, что Киев и Лондон совместно изучат возможности совместного производства ударных средств большой дальности, а также масштабирования соответствующих программ.

На этом фоне британские специалисты будут искать наиболее эффективные механизмы увеличения объемов производства и поддержки таких решений.

Украина и Британия уже договорились строить совместную оборонно-промышленную экосистему. В центре внимания будет именно противовоздушная оборона.

Жовква обращает внимание на то, что это сотрудничество имеет долгосрочное измерение.

Подписанная декларация открывает новый этап украино-британского сотрудничества: глубокий, технологический и долгосрочный. Фактически — настоящий оборонный альянс! — подчеркнул он.

Больше по теме

Эпоха российских танков наконец-то завершается
Российские танки наконец-то в прошлом
Финляндия предлагает Трампу помощь в обмен на поддержку Украины
Стуб пытается переманить Трампа на сторону Украины
"Очень плохое предчувствие". Зеленский взволнован паузой в мирных переговорах
Зеленский боится, что мирные переговоры провалятся

