Украина и Британия создают новый оборонный альянс

17 марта украинский лидер Владимир Зеленский и британский премьер Кир Стармер подписали Декларацию об углублении сотрудничества в сфере безопасности и оборонной промышленности. Заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква объясняет, что фактически речь идет о "настоящем оборонном альянсе".
Главные тезисы
- Зеленский и Стармер договорились о совместном формировании новой архитектуры безопасности Европы.
- Это сотрудничество Киева и Лондона будет долгосрочным.
Альянс Украины и Британии — о чем идет речь
По словам Жовквы, новая Декларация, подписанная Зеленским и Стармером, — это логическое продолжение предварительных договоренностей стран.
Главная цель остается неизменной — взаимоусиление Украины и Британии.
Более того, указано, что Киев и Лондон совместно изучат возможности совместного производства ударных средств большой дальности, а также масштабирования соответствующих программ.
На этом фоне британские специалисты будут искать наиболее эффективные механизмы увеличения объемов производства и поддержки таких решений.
Украина и Британия уже договорились строить совместную оборонно-промышленную экосистему. В центре внимания будет именно противовоздушная оборона.
Жовква обращает внимание на то, что это сотрудничество имеет долгосрочное измерение.
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-