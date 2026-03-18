Финляндия предлагает Трампу помощь в обмен на поддержку Украины
Источник:  Politico

По словам лидера Финляндии Александра Стубба, Европа намерена достичь соглашения с президентом США Дональдом Трампом, которое помогло бы разрешить нефтяной кризис в Персидском заливе и завершить войну РФ против Украины.

Главные тезисы

  • По убеждению Стубба, у него есть шанс уговорить Трампа.
  • Несмотря на это, политик опасается, что российско-украинские переговоры все равно провалятся.

Стуб пытается переманить Трампа на сторону Украины

Как считает президент Финляндии, прямо сейчас важно предложить Трампу то, чего он действительно хочет.

Прежде всего, речь идет о европейской военной поддержке для обеспечения безопасности Ормузского пролива.

Стубб озвучил предложение, что условием предоставления такой помощи могла бы стать вся необходимая поддержка Украины со стороны США.

Политик верит, что Трамп все еще может склонить российского диктатора Путина к завершению войны.

По словам Стубба, этот план нужно подробнее обсудить и попытаться уговорить президента США принять его.

У меня нет иллюзий относительно того, кто может убедить президента Трампа в чем-то. Если мне удастся донести до него хотя бы одну из десяти идей по Украине, я сочту это успехом.

Александр Стубб

Президент Финляндии

Он также не скрывает, что война на Ближнем Востоке стала еще одной серьезной проблемой для Украины, потому что рост цен на нефть дает Путину дополнительные деньги на войну.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Трамп подставляет его". Глава Пентагона может стать новой жертвой войны против Ирана
Хегсет станет для Трампа козлом отпущения
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Весенняя кампания у россиян уже провалилась — Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Эпоха российских танков наконец-то завершается
Российские танки наконец-то в прошлом

