Весенняя кампания у россиян уже провалилась — Зеленский

15 марта глава государства Владимир Зеленский публично объявил, что весенняя наступательная кампания российских захватчиков против Украины уже провалилась.

Россия потерпела новое поражение на украинском фронте

Об этом президент рассказал во время общения с журналистами.

Представители СМИ попросили Владимира Зеленского прокомментировать планы российского диктатора Владимира Путина на весенне-летнюю кампанию.

Если цитировать наше военное командование, весенняя кампания у россиян уже провалилась. Потому что она планировалась к началу весны уже по полной. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам украинского лидера, весенняя кампания у россиян "утонула в этой весне, они не смогли наступать".

Они предпринимают наступательные действия, но все они одинаковые, — попытки инфильтрации и прочее. Техникой пробиться никуда они не могут — технику жгем, — объяснил глава государства. Поделиться

Владимир Зеленский обратил внимание на то, что фактически армия РФ потеряла возможность начать масштабную военную операцию, которая бы дала хоть какой-то шанс на прорыв.

Несмотря на это, президент не отрицает, что на разных участках фронта враг регулярно прибегает к тактике проникновения и регулярным штурмовым действиям.