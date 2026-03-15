Весенняя кампания у россиян уже провалилась — Зеленский

15 марта глава государства Владимир Зеленский публично объявил, что весенняя наступательная кампания российских захватчиков против Украины уже провалилась.

  • Путин планировал новое большое наступление на начало весны 2026 года.
  • Однако Силы обороны Украины смогли успешно сорвать план противника.

Россия потерпела новое поражение на украинском фронте

Об этом президент рассказал во время общения с журналистами.

Представители СМИ попросили Владимира Зеленского прокомментировать планы российского диктатора Владимира Путина на весенне-летнюю кампанию.

Если цитировать наше военное командование, весенняя кампания у россиян уже провалилась. Потому что она планировалась к началу весны уже по полной.

По словам украинского лидера, весенняя кампания у россиян "утонула в этой весне, они не смогли наступать".

Они предпринимают наступательные действия, но все они одинаковые, — попытки инфильтрации и прочее. Техникой пробиться никуда они не могут — технику жгем, — объяснил глава государства.

Владимир Зеленский обратил внимание на то, что фактически армия РФ потеряла возможность начать масштабную военную операцию, которая бы дала хоть какой-то шанс на прорыв.

Несмотря на это, президент не отрицает, что на разных участках фронта враг регулярно прибегает к тактике проникновения и регулярным штурмовым действиям.

Наши воины их уничтожают, — подчеркнул украинский лидер.

