Весенняя кампания у россиян уже провалилась — Зеленский

15 марта глава государства Владимир Зеленский публично объявил, что весенняя наступательная кампания российских захватчиков против Украины уже провалилась.
Главные тезисы
- Путин планировал новое большое наступление на начало весны 2026 года.
- Однако Силы обороны Украины смогли успешно сорвать план противника.
Россия потерпела новое поражение на украинском фронте
Об этом президент рассказал во время общения с журналистами.
Представители СМИ попросили Владимира Зеленского прокомментировать планы российского диктатора Владимира Путина на весенне-летнюю кампанию.
По словам украинского лидера, весенняя кампания у россиян "утонула в этой весне, они не смогли наступать".
Владимир Зеленский обратил внимание на то, что фактически армия РФ потеряла возможность начать масштабную военную операцию, которая бы дала хоть какой-то шанс на прорыв.
Несмотря на это, президент не отрицает, что на разных участках фронта враг регулярно прибегает к тактике проникновения и регулярным штурмовым действиям.
