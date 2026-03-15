ВСУ уничтожили российскую пусковую установку ЗРК С-400 "Триумф" и две РЛС

В ночь 14-15 марта Силы обороны Украины успели значительно ослабить российских захватчиков, атаковав их важную технику. В этот раз под удары защитников попали вражеские РЛС "Противник", РЛС "Пароль" и пусковая установка ЗРК С-400 "Триумф".
Главные тезисы
- "Триумф" – российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) большого и среднего радиуса действия, принятый на вооружение 2007 года.
- Масштабы нанесенного ущерба уточняются и будут объявлены впоследствии.
Генштаб ВСУ отчитывается о новых успехах украинских войск
С целью сокращения возможностей противовоздушной обороны армии РФ подразделения Сил обороны Украины поразили радиолокационные станции 59Н6-Е "Противник" и 73Е6 "Пароль".
Важная операция была реализована в районе Либкнехтовки в временно оккупированном украинском Крыму.
Более того, под удар ВСУ попала пусковая установка из состава зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" вблизи Дальнего (ВОТ АР Крым).
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что масштабы нанесенного ущерба уточняются.
По словам украинских воинов, в результате поражения 10 марта 2026 радиолокационного комплекса "Валдай" в районе Приморского (ВОТ АР Крым) подтверждено его значительное повреждение.
