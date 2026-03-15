ВСУ уничтожили российскую пусковую установку ЗРК С-400 "Триумф" и две РЛС
Генштаб ВСУ отчитывается о новых успехах украинских войск
В ночь 14-15 марта Силы обороны Украины успели значительно ослабить российских захватчиков, атаковав их важную технику. В этот раз под удары защитников попали вражеские РЛС "Противник", РЛС "Пароль" и пусковая установка ЗРК С-400 "Триумф".

Главные тезисы

  • "Триумф" – российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) большого и среднего радиуса действия, принятый на вооружение 2007 года.
  • Масштабы нанесенного ущерба уточняются и будут объявлены впоследствии.

С целью сокращения возможностей противовоздушной обороны армии РФ подразделения Сил обороны Украины поразили радиолокационные станции 59Н6-Е "Противник" и 73Е6 "Пароль".

Важная операция была реализована в районе Либкнехтовки в временно оккупированном украинском Крыму.

Более того, под удар ВСУ попала пусковая установка из состава зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" вблизи Дальнего (ВОТ АР Крым).

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что масштабы нанесенного ущерба уточняются.

По словам украинских воинов, в результате поражения 10 марта 2026 радиолокационного комплекса "Валдай" в районе Приморского (ВОТ АР Крым) подтверждено его значительное повреждение.

Системное поражение средств противовоздушной обороны противника существенно снижает его возможности контроля воздушного пространства и прикрытия других военных объектов. Продолжение следует! Слава Украине! — отмечает Генштаб ВСУ.

