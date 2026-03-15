ПВО ликвидировала 90 целей во время отражения атаки РФ
Атака РФ Украину 14-15 марта - какие последствия
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 14-15 марта российские оккупанты совершали атаку 97 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Большинство вражеских целей было успешно ликвидировано.

Главные тезисы

  • Зафиксировано попадание 5 ударных БПЛА на 5 локациях.
  • Атака РФ продолжается, потому не игнорируйте воздушную тревогу.

Атака РФ Украину 14-15 марта — какие последствия

Новое российское воздушное нападение началось еще в 18:00 14 марта.

В этот раз российские дроны летели по направлениям Брянск, Орел, Курск, Миллерово — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Согласно последним данным, около 70 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 90 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание 5 ударных БпЛА на 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

Больше по теме

Кремль недоволен решением США отменить санкции против нефти РФ
Россия не планирует прекращать наступление на фронте — Сырский
Число раненых в Запорожье из-за авиаудара РФ возросло до 19 человек
