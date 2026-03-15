ПВО ликвидировала 90 целей во время отражения атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 14-15 марта российские оккупанты совершали атаку 97 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Большинство вражеских целей было успешно ликвидировано.
Главные тезисы
- Зафиксировано попадание 5 ударных БПЛА на 5 локациях.
- Атака РФ продолжается, потому не игнорируйте воздушную тревогу.
Атака РФ Украину 14-15 марта — какие последствия
Новое российское воздушное нападение началось еще в 18:00 14 марта.
В этот раз российские дроны летели по направлениям Брянск, Орел, Курск, Миллерово — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.
Согласно последним данным, около 70 из них — "шахеды".
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 90 вражеских БПЛА.
Зафиксировано попадание 5 ударных БпЛА на 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
