Число раненых в Запорожье из-за авиаудара РФ возросло до 19 человек

Уже 19 раненых, в том числе трое детей - увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье днем 14 марта.
Главные тезисы
- В результате авиаудара РФ по Запорожью 14 марта пострадали 19 человек, среди них трое детей.
- Пострадавшим оказывается необходимая помощь, включая тяжелое состояние 17-летнего парня и острую реакцию на стресс у 15-летней девушки.
Российский авиаудар стал причиной ранений 19 жителей Запорожья
У людей переломы, обломочные ранения, ушибы и открытые раны.
Помощь врачей понадобилась 17-летнему парню с осколочными ранениями — он в тяжелом состоянии — и 15-летней девушке. У нее острая реакция на стресс.
Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
Таким образом, количество раненых в результате вражеской атаки на Запорожье возросло до 19 человек.
Российская армия ударила по городу четырьмя управляемыми авиационными бомбами. Один человек погиб.
