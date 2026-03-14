Число раненых в Запорожье из-за авиаудара РФ возросло до 19 человек
Категория
Украина
Дата публикации

Число раненых в Запорожье из-за авиаудара РФ возросло до 19 человек

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожье
Read in English
Читати українською

Уже 19 раненых, в том числе трое детей - увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье днем 14 марта.

Главные тезисы

  • В результате авиаудара РФ по Запорожью 14 марта пострадали 19 человек, среди них трое детей.
  • Пострадавшим оказывается необходимая помощь, включая тяжелое состояние 17-летнего парня и острую реакцию на стресс у 15-летней девушки.

Российский авиаудар стал причиной ранений 19 жителей Запорожья

У людей переломы, обломочные ранения, ушибы и открытые раны.

Помощь врачей понадобилась 17-летнему парню с осколочными ранениями — он в тяжелом состоянии — и 15-летней девушке. У нее острая реакция на стресс.

Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

В Запорожье в результате российской атаки помощь медиков понадобилась еще одному ребенку. Общее количество раненых возросло до 19 человек.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Помощь медиков понадобилась и четырехлетнему мальчику.

Иван Федоров

Иван Федоров

Начальник Запорожской ОВА

Таким образом, количество раненых в результате вражеской атаки на Запорожье возросло до 19 человек.

Российская армия ударила по городу четырьмя управляемыми авиационными бомбами. Один человек погиб.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?