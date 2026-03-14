Число раненых в Запорожье из-за авиаудара РФ возросло до 19 человек

Уже 19 раненых, в том числе трое детей - увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье днем 14 марта.

У людей переломы, обломочные ранения, ушибы и открытые раны.

Помощь врачей понадобилась 17-летнему парню с осколочными ранениями — он в тяжелом состоянии — и 15-летней девушке. У нее острая реакция на стресс.

Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

В Запорожье в результате российской атаки помощь медиков понадобилась еще одному ребенку. Общее количество раненых возросло до 19 человек.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Помощь медиков понадобилась и четырехлетнему мальчику. Иван Федоров Начальник Запорожской ОВА

