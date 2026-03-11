Авиаудар РФ по Запорожью — количество пострадавших возросло

Российские войска днем 11 марта атаковали КАБами Запорожья, а также ударили по селу Разумовка. Ранения получили 11 человек.
Главные тезисы
- Российские войска нанесли авиаудар по Запорожью и селу Разумовка, ранения получили 11 человек.
- Среди пострадавших двое детей: 11-летний мальчик и 12-летняя девочка.
Россия атаковала Запорожье: количество пострадавших растет
Об этом написал начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
Сообщается, что среди раненых двое детей — 11-летний мальчик и 12-летняя девочка.
Отмечается, что всем пострадавшим предоставлена необходимая медицинская помощь.
В полиции Запорожской области уточнили, что пять вражеских КАБов попали по городу и почти одновременно оккупанты атаковали село Разумовка. Чем били по селу устанавливают саперы.
