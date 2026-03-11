Авиаудар РФ по Запорожью — количество пострадавших возросло
Авиаудар РФ по Запорожью — количество пострадавших возросло

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожье
Российские войска днем 11 марта атаковали КАБами Запорожья, а также ударили по селу Разумовка. Ранения получили 11 человек.

Главные тезисы

  • Российские войска нанесли авиаудар по Запорожью и селу Разумовка, ранения получили 11 человек.
  • Среди пострадавших двое детей: 11-летний мальчик и 12-летняя девочка.

Россия атаковала Запорожье: количество пострадавших растет

Об этом написал начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Осколочные ранения, резаные раны, острая реакция на стресс — уже одиннадцать человек обратились за медицинской помощью после вражеского удара в Запорожье и Запорожский район.

Сообщается, что среди раненых двое детей — 11-летний мальчик и 12-летняя девочка.

Отмечается, что всем пострадавшим предоставлена необходимая медицинская помощь.

В полиции Запорожской области уточнили, что пять вражеских КАБов попали по городу и почти одновременно оккупанты атаковали село Разумовка. Чем били по селу устанавливают саперы.

