Авиация РФ сбросила на Запорожье 5 КАБов — есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ сбросила на Запорожье 5 КАБов — есть пострадавшие

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожье
Read in English
Читати українською

Российские войска по меньшей мере пять раз ударили КАБами по Запорожью днем 11 марта. Пока известно о 6 раненых.

Главные тезисы

  • Российские войска сбросили на Запорожье пять управляемых авиабомб, что привело к ранениям шести человек.
  • Инцидент произошел днем 11 марта, рядом с местом удара были повреждены многоквартирные и частные дома.

Россия бомбила Запорожье: 6 раненых

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

По меньшей мере пять ударов управляемыми авиабомбами нанес враг по Запорожью.

Известно о поврежденных многоквартирных и частных домах.

Запорожье после авиаудара РФ

По данным Федорова, в результате атаки ранения получили по меньшей мере три человека.

Уже три человека обратились за помощью медиков.

Взрывной волной повреждены дома рядом с местом удара.

Позже стало известно о 6 раненых.

Уже шесть раненых: увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки. Сейчас известно о сильных разрушениях частных домов в Умовке, а также повреждении многоквартирного и частных домов в Запорожье.

Остальные последствия атаки устанавливаются.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атакует Запорожье — пострадали десятки человек
Иван Федоров / Запорожская ОВА
Атака России на Запорожье - какие последствия
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ обстреляла Херсонщину и Запорожье — 2 погибших и 8 раненых
ДСНС Украины
Россияне снова атакуют гражданское население Украины
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия совершила одну из самых массированных атак на Запорожье — видео
Иван Федоров / Запорожская ОВА
Массированная атака России на Запорожье - что известно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?