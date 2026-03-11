Авиация РФ сбросила на Запорожье 5 КАБов — есть пострадавшие

Российские войска по меньшей мере пять раз ударили КАБами по Запорожью днем 11 марта. Пока известно о 6 раненых.
Главные тезисы
- Российские войска сбросили на Запорожье пять управляемых авиабомб, что привело к ранениям шести человек.
- Инцидент произошел днем 11 марта, рядом с местом удара были повреждены многоквартирные и частные дома.
Россия бомбила Запорожье: 6 раненых
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
По меньшей мере пять ударов управляемыми авиабомбами нанес враг по Запорожью.
Известно о поврежденных многоквартирных и частных домах.
По данным Федорова, в результате атаки ранения получили по меньшей мере три человека.
Взрывной волной повреждены дома рядом с местом удара.
Позже стало известно о 6 раненых.
Уже шесть раненых: увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки. Сейчас известно о сильных разрушениях частных домов в Умовке, а также повреждении многоквартирного и частных домов в Запорожье.
Остальные последствия атаки устанавливаются.
