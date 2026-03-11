Авіація РФ скинула на Запоріжжя 5 КАБів — є постраждалі
Авіація РФ скинула на Запоріжжя 5 КАБів — є постраждалі

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запоріжжя

Російські війська щонайменше пʼять разів ударили КАБами по Запоріжжю удень 11 березня. Наразі відомо про 6 поранених.

Головні тези:

  • Російські війська здійснили щонайменше п'ять ударів КАБами по Запоріжжю, що призвело до пошкодження будинків та поранень місцевих мешканців.
  • Начальник Запорізької ОВА підтвердив інформацію про 6 поранених в результаті ворожої атаки, з яких троє звернулись за медичною допомогою.

Росія бомбила Запоріжжя: 6 поранених

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Щонайменше п'ять ударів керованими авіабомбами завдав ворог по Запоріжжю.

Відомо про пошкоджені багатоквартирний та приватні будинки.

Запоріжжя після авіаудару РФ

За даними Федорова, внаслідок атаки поранення дістали щонайменше троє людей.

Вже троє людей звернулись за допомогою медиків.

Вибуховою хвилею пошкоджено будинки поруч із місцем удару.

Пізніше стало відомо про 6 поранених.

Вже шість поранених: збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки. Наразі відомо про сильні руйнування приватних будинків у Розумівці, а також пошкодження багатоквартирного та приватних будинків у Запоріжжі.

Інші наслідки атаки встановлюються.

