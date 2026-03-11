Авіаудар РФ по Запоріжжю — кількість постраждалих зросла

Російські війська удень 11 березня атакували КАБами Запоріжжя, а також вдарили по селу Розумівка. Поранення отримали 11 людей.
Головні тези:
- Російські війська вчинили авіаудар по Запоріжжю та селу Розумівка, що призвело до поранених із осколковими травмами та стресовою реакцією.
- За даними начальника Запорізької ОВА, після ворожого удару, 11 людей звернулися за медичною допомогою, серед яких є двоє дітей - 11-річний хлопчик та 12-річна дівчинка.
Росія атакувала Запоріжжя: кількість постраждалих зростає
Про це написав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Повідомляється, що серед поранених двоє дітей — 11-річний хлопчик та 12-річна дівчинка.
Зазначається, що усім постраждалим надана необхідна медична допомога.
У поліції Запорізької області уточнили, що п’ять ворожих КАБів поцілили по місту та майже одночасно окупанти атакували село Розумівка. Чим били по селу наразі встановлюють сапери.
