Авіаудар РФ по Запоріжжю — кількість постраждалих зросла

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запоріжжя

Російські війська удень 11 березня атакували КАБами Запоріжжя, а також вдарили по селу Розумівка. Поранення отримали 11 людей.

Головні тези:

  • Російські війська вчинили авіаудар по Запоріжжю та селу Розумівка, що призвело до поранених із осколковими травмами та стресовою реакцією.
  • За даними начальника Запорізької ОВА, після ворожого удару, 11 людей звернулися за медичною допомогою, серед яких є двоє дітей - 11-річний хлопчик та 12-річна дівчинка.

Росія атакувала Запоріжжя: кількість постраждалих зростає

Про це написав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Осколкові поранення, різані рани, гостра реакція на стрес — вже одинадцять людей звернулися за медичною допомогою після ворожого удару на Запоріжжя та Запорізький район.

Повідомляється, що серед поранених двоє дітей — 11-річний хлопчик та 12-річна дівчинка.

Зазначається, що усім постраждалим надана необхідна медична допомога.

У поліції Запорізької області уточнили, що п’ять ворожих КАБів поцілили по місту та майже одночасно окупанти атакували село Розумівка. Чим били по селу наразі встановлюють сапери.

