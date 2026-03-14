Кількість поранених у Запоріжжі через авіаудар РФ зросла до 19 осіб

Вже 19 поранених, в тому числі троє дітей - збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя удень 14 березня.
Головні тези:
- Кількість поранених у Запоріжжі внаслідок авіаудару РФ зросла до 19 осіб, у тому числі троє дітей.
- Постраждалим надається необхідна допомога, серед них 17-річний хлопець у тяжкому стані та 15-річна дівчина з гострою реакцією на стрес.
Російський авіаудар став причиною поранень 19 жителів Запоріжжя
У людей переломи, уламкові поранення, забої та відкриті рани.
Допомога лікарів знадобилася 17-річному хлопцю з осколковими пораненнями — він у тяжкому стані — та 15-річній дівчині. В неї гостра реакція на стрес.
Усім постраждалим надається необхідна допомога.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Таким чином, кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя зросла до 19 людей.
Російська армія вдарила по місту чотирма керованими авіаційними бомбами. Одна людина загинула.
