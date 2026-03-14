Кількість поранених у Запоріжжі через авіаудар РФ зросла до 19 осіб
Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запоріжжя
Вже 19 поранених, в тому числі троє дітей - збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя удень 14 березня.

Російський авіаудар став причиною поранень 19 жителів Запоріжжя

У людей переломи, уламкові поранення, забої та відкриті рани.

Допомога лікарів знадобилася 17-річному хлопцю з осколковими пораненнями — він у тяжкому стані — та 15-річній дівчині. В неї гостра реакція на стрес.

Усім постраждалим надається необхідна допомога.

У Запоріжжі внаслідок російської атаки допомога медиків знадобилася ще одній дитині. Загальна кількість поранених зросла до 19.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Допомога медиків знадобилася і чотирирічному хлопчику.

Іван Федоров

Російська армія вдарила по місту чотирма керованими авіаційними бомбами. Одна людина загинула.

Більше по темі

Авіаудар РФ по Запоріжжю — кількість постраждалих зросла
Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запоріжжя
Росія завдала ударів КАБами по Запоріжжю — є загиблий і поранені
Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запоріжжя
Авіаудар РФ по Запоріжжю — кількість постраждалих зросла
Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запоріжжя

