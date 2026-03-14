Росія завдала ударів КАБами по Запоріжжю — є загиблий і поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія завдала ударів КАБами по Запоріжжю — є загиблий і поранені

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запоріжжя

Ворог ударив по Запоріжжю удень 14 березня, внаслідок чого виникли пожежі, загинула людина, є поранені.

Головні тези:

  • Російський ворог завдав удару по Запоріжжю удень 14 березня, спричинивши пожежі та загибель однієї людини.
  • В результаті ворожого нападу по Запоріжжю було поранено сім осіб, а також пошкоджений житловий квартал.

Росія атакувала Запоріжжя: є поранені та загиблий

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Поранена одна людина, пошкоджений багатоквартирний будинок, виникла пожежа — такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя.

Іван Федоров

Іван Федоров

Начальник Запорізької ОВА

Пізніше він повідомив, що загинула людина.

Одна людина загинула, одна — поранена: росіяни ударили по житловому кварталу Запоріжжя.

Інші наслідки ворожої атаки встановлюються.

Запоріжжя після атаки РФ

Начальник ОВА пізніше уточнив, що кількість поранених унаслідок атаки на Запоріжжя зросла до семи.

На жаль, кількість постраждалих зростає: вже 7 поранених внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю.

Також повідомляється, що одна жінка у тяжкому стані, стан інших медики оцінюють як середній.

Під час повітряної тривоги в місті пролунали потужні вибухи. Ворог атакував КАБами.

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?