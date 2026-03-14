Росія завдала ударів КАБами по Запоріжжю — є загиблий і поранені

Ворог ударив по Запоріжжю удень 14 березня, внаслідок чого виникли пожежі, загинула людина, є поранені.
Головні тези:
- Російський ворог завдав удару по Запоріжжю удень 14 березня, спричинивши пожежі та загибель однієї людини.
- В результаті ворожого нападу по Запоріжжю було поранено сім осіб, а також пошкоджений житловий квартал.
Росія атакувала Запоріжжя: є поранені та загиблий
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Пізніше він повідомив, що загинула людина.
Інші наслідки ворожої атаки встановлюються.
Начальник ОВА пізніше уточнив, що кількість поранених унаслідок атаки на Запоріжжя зросла до семи.
Також повідомляється, що одна жінка у тяжкому стані, стан інших медики оцінюють як середній.
Під час повітряної тривоги в місті пролунали потужні вибухи. Ворог атакував КАБами.
