Росія завдала ударів КАБами по Запоріжжю — є загиблий і поранені

Ворог ударив по Запоріжжю удень 14 березня, внаслідок чого виникли пожежі, загинула людина, є поранені.

Росія атакувала Запоріжжя: є поранені та загиблий

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Поранена одна людина, пошкоджений багатоквартирний будинок, виникла пожежа — такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Іван Федоров Начальник Запорізької ОВА

Пізніше він повідомив, що загинула людина.

Одна людина загинула, одна — поранена: росіяни ударили по житловому кварталу Запоріжжя.

Інші наслідки ворожої атаки встановлюються.

Запоріжжя після атаки РФ

Начальник ОВА пізніше уточнив, що кількість поранених унаслідок атаки на Запоріжжя зросла до семи.

На жаль, кількість постраждалих зростає: вже 7 поранених внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю.

Також повідомляється, що одна жінка у тяжкому стані, стан інших медики оцінюють як середній.

Під час повітряної тривоги в місті пролунали потужні вибухи. Ворог атакував КАБами.