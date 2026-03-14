Россия нанесла удары КАБами по Запорожью — есть погибший и раненые

Враг ударил по Запорожью днем 14 марта, в результате чего возникли пожары, погиб человек, ранены.

Россия атаковала Запорожье: есть раненые и погибший

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Ранен один человек, поврежден многоквартирный дом, возник пожар — таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Иван Федоров Начальник Запорожской ОВА

Позже он сообщил, что погиб человек.

Один человек погиб, один ранен: россияне ударили по жилому кварталу Запорожья.

Остальные последствия вражеской атаки устанавливаются.

Запорожье после атаки РФ

Начальник ОВА позже уточнил, что количество раненых в результате атаки на Запорожье возросло до семи.

К сожалению, количество пострадавших растет: уже 7 раненых в результате вражеской атаки по Запорожью.

Также сообщается, что одна женщина в тяжелом состоянии, состояние других медики оценивают как среднее.

Во время воздушной тревоги в городе прогремели мощные взрывы. Враг атаковал КАБами.