Авіаудар РФ по Запоріжжю — кількість постраждалих зросла

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров розкрив подробиці ворожої атаки по обласному центру, яка сталася удень 14 березня. Так, станом на 18.00 відомо про 11 поранених і 1 загиблого.

Росія атакувала Запоріжжя: 11 осіб постраждало

Близько 16.30 росіяни завдали чотири удари КАБами по житлових кварталах міста.

На жаль, загинув чоловік. Троє чоловіків та вісім жінок дістали поранень, серед них 17-річний підліток. Іван Федоров Начальник Запорізької ОВА

Дві людини перебували під завалами. Їх уже деблокували.

На місці удару виникла пожежа. Вогонь рятувальники уже приборкали.

Запоріжжя після атаки РФ

Пошкоджені 12 багаповерхових та 12 приватних будинків, а також обʼєкт інфраструктури та автівки.