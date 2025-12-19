Росія завдала авіаударів по Запоріжжю — кількість постраждалих зростає

Російські війська сьогодні вдень, 19 грудня, атакували Запоріжжя. В результаті обстрілу є поранені, серед постраждалих – дитина.

РФ атакувала Запоріжжя: є постраждалі

Армія РФ здійснила черговий цинічний авіаудар по місту. Сталося часткове руйнування та займання двоповерхового приватного житлового будинку. Вибуховою хвилею пошкоджені сусідні будівлі.

Психологи ДСНС надали допомогу 5 людям, з них 1 дитина. На місці працюють усі екстрені служби.

Запоріжжя після атаки РФ

Глава Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив, що через удар ворога поранень дістали жінки 36, 72 та 78 років, а також 68-річний чоловік.