Росія завдала авіаударів по Запоріжжю — кількість постраждалих зростає

Російські війська сьогодні вдень, 19 грудня, атакували Запоріжжя. В результаті обстрілу є поранені, серед постраждалих – дитина.
Головні тези:
- Російські війська завдали авіаударів по Запоріжжю, результатом є поранення 7 людей, серед яких є дитина.
- Ситуація залишається напруженою, але жителі міста можуть розраховувати на підтримку та допомогу від усіх екстрених служб.
РФ атакувала Запоріжжя: є постраждалі
Армія РФ здійснила черговий цинічний авіаудар по місту. Сталося часткове руйнування та займання двоповерхового приватного житлового будинку. Вибуховою хвилею пошкоджені сусідні будівлі.
Психологи ДСНС надали допомогу 5 людям, з них 1 дитина. На місці працюють усі екстрені служби.
Глава Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив, що через удар ворога поранень дістали жінки 36, 72 та 78 років, а також 68-річний чоловік.
Пізніше Федоров додав, що кількість постраждалих зросла до семи. Чотирьом постраждалим допомога надана на місці. Вони продовжуватимуть лікування вдома.
