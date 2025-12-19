Росія завдала авіаударів по Запоріжжю — кількість постраждалих зростає
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія завдала авіаударів по Запоріжжю — кількість постраждалих зростає

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запоріжжя
Read in English

Російські війська сьогодні вдень, 19 грудня, атакували Запоріжжя. В результаті обстрілу є поранені, серед постраждалих – дитина.

Головні тези:

  • Російські війська завдали авіаударів по Запоріжжю, результатом є поранення 7 людей, серед яких є дитина.
  • Ситуація залишається напруженою, але жителі міста можуть розраховувати на підтримку та допомогу від усіх екстрених служб.

РФ атакувала Запоріжжя: є постраждалі

Армія РФ здійснила черговий цинічний авіаудар по місту. Сталося часткове руйнування та займання двоповерхового приватного житлового будинку. Вибуховою хвилею пошкоджені сусідні будівлі.

Психологи ДСНС надали допомогу 5 людям, з них 1 дитина. На місці працюють усі екстрені служби.

Запоріжжя після атаки РФ

Глава Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив, що через удар ворога поранень дістали жінки 36, 72 та 78 років, а також 68-річний чоловік.

Пізніше Федоров додав, що кількість постраждалих зросла до семи. Чотирьом постраждалим допомога надана на місці. Вони продовжуватимуть лікування вдома.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Запоріжжя та Одесу — 5 загиблих та 13 постраждалих
ДСНС України
Наслідки атак Росії на Запоріжжя та Одесу
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Окупанти РФ атакували Запоріжжя — є поранені
Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запоріжжя
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакує Запоріжжя — постраждали десятки людей
Іван Федоров / Запорізька ОВА
Атака Росії на Запоріжжя - які наслідки

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?