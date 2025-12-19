Россия нанесла авиаудары по Запорожью — количество пострадавших растет
Категория
Украина
Дата публикации

Россия нанесла авиаудары по Запорожью — количество пострадавших растет

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожье
Read in English
Читати українською

Российские войска сегодня днем, 19 декабря, атаковали Запорожье. В результате обстрела ранены, среди пострадавших – ребенок.

Главные тезисы

  • Российские войска нанесли авиаудары по городу Запорожье, в результате чего было ранено 7 человек, включая ребенка.
  • Произошло частичное разрушение и воспламенение жилого дома, при этом психологи ГСЧС оказали помощь пострадавшим.
  • Глава Запорожской ОВА сообщил, что среди пострадавших есть женщины и мужчина разных возрастов, а количество пострадавших увеличилось до семи.

РФ атаковала Запорожье: есть пострадавшие

Армия РФ совершила очередной циничный авиаудар по городу. Произошло частичное разрушение и воспламенение двухэтажного частного жилого дома. Взрывной волной повреждены соседние постройки.

Психологи ГСЧС оказали помощь 5 людям, из них 1 ребенок. На месте работают все экстренные службы.

Запорожье после атаки РФ

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров отметил, что из-за удара врага ранений получили женщины 36, 72 и 78 лет, а также 68-летний мужчина.

Позже Федоров добавил, что количество пострадавших возросло до семи. Четверым пострадавшим помощь предоставлена на месте. Они будут продолжать лечение на дому.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Запорожье и Одессу — 5 погибших и 13 пострадавших
ДСНС Украины
Последствия атак России на Запорожье и Одессу
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Оккупанты РФ атаковали Запорожье — есть раненые
Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожье
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атакует Запорожье — пострадали десятки человек
Иван Федоров / Запорожская ОВА
Атака России на Запорожье - какие последствия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?