Россия нанесла авиаудары по Запорожью — количество пострадавших растет

Российские войска сегодня днем, 19 декабря, атаковали Запорожье. В результате обстрела ранены, среди пострадавших – ребенок.

РФ атаковала Запорожье: есть пострадавшие

Армия РФ совершила очередной циничный авиаудар по городу. Произошло частичное разрушение и воспламенение двухэтажного частного жилого дома. Взрывной волной повреждены соседние постройки.

Психологи ГСЧС оказали помощь 5 людям, из них 1 ребенок. На месте работают все экстренные службы.

Запорожье после атаки РФ

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров отметил, что из-за удара врага ранений получили женщины 36, 72 и 78 лет, а также 68-летний мужчина.