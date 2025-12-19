Россия нанесла авиаудары по Запорожью — количество пострадавших растет

Российские войска сегодня днем, 19 декабря, атаковали Запорожье. В результате обстрела ранены, среди пострадавших – ребенок.
РФ атаковала Запорожье: есть пострадавшие
Армия РФ совершила очередной циничный авиаудар по городу. Произошло частичное разрушение и воспламенение двухэтажного частного жилого дома. Взрывной волной повреждены соседние постройки.
Психологи ГСЧС оказали помощь 5 людям, из них 1 ребенок. На месте работают все экстренные службы.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров отметил, что из-за удара врага ранений получили женщины 36, 72 и 78 лет, а также 68-летний мужчина.
Позже Федоров добавил, что количество пострадавших возросло до семи. Четверым пострадавшим помощь предоставлена на месте. Они будут продолжать лечение на дому.
