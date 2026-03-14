Авиаудар РФ по Запорожью — количество пострадавших возросло

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров раскрыл подробности вражеской атаки по областному центру, которая произошла днем 14 марта. Так, по состоянию на 18.00 известно об 11 раненых и 1 погибшем.
Главные тезисы
- Авиаудар России по Запорожью вызвал гибель одного человека и ранение 11, включая подростка.
- Под завалами оказались два человека, которых уже удалось спасти.
Россия атаковала Запорожье: 11 человек пострадали
Около 16:30 россияне нанесли четыре удара КАБами по жилым кварталам города.
Два человека находились под завалами. Их уже деблокировали.
На месте удара возник пожар. Огонь спасатели уже укротили.
Повреждены 12 многоэтажных и 12 частных домов, а также объект инфраструктуры и автомобиля.
