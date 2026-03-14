Авиаудар РФ по Запорожью — количество пострадавших возросло

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров раскрыл подробности вражеской атаки по областному центру, которая произошла днем 14 марта. Так, по состоянию на 18.00 известно об 11 раненых и 1 погибшем.

Россия атаковала Запорожье: 11 человек пострадали

Около 16:30 россияне нанесли четыре удара КАБами по жилым кварталам города.

К сожалению, погиб мужчина. Трое мужчин и восемь женщин получили ранения, среди них 17-летний подросток. Иван Федоров Начальник Запорожской ОВА

Два человека находились под завалами. Их уже деблокировали.

На месте удара возник пожар. Огонь спасатели уже укротили.

Повреждены 12 многоэтажных и 12 частных домов, а также объект инфраструктуры и автомобиля.