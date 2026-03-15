ППО ліквідувала 90 цілей під час відбиття атаки РФ
ППО ліквідувала 90 цілей під час відбиття атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 14-15 березня російські окупанти здійснювали атаку 97 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Більшість ворожих цілей були успішно ліквідовані.

  • Зафіксовано влучання 5 ударних БпЛА на 5 локаціях.
  • Атака РФ триває, тому не ігноруйте повітряну тривогу.

Атака РФ Україну 14-15 березня — які наслідки

Новий російський повітряний напад розпочався ще о 18:00 14 березня.

Цього разу російські дрони летіли із напрямків Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Згідно з останніми даними, близько 70 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання 5 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

