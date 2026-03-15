ППО ліквідувала 90 цілей під час відбиття атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 14-15 березня російські окупанти здійснювали атаку 97 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Більшість ворожих цілей були успішно ліквідовані.
Головні тези:
- Зафіксовано влучання 5 ударних БпЛА на 5 локаціях.
- Атака РФ триває, тому не ігноруйте повітряну тривогу.
Атака РФ Україну 14-15 березня — які наслідки
Новий російський повітряний напад розпочався ще о 18:00 14 березня.
Цього разу російські дрони летіли із напрямків Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Згідно з останніми даними, близько 70 із них — "шахеди".
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих БпЛА.
Зафіксовано влучання 5 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-