Росія не планує припиняти наступ на фронті — Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія не планує припиняти наступ на фронті — Сирський

Головнокомандувач ЗС України
Сирський

Кремль не має наміру припиняти наступальні дії, хоча й зазнає значних втрат на полі бою.

Головні тези:

  • Росія продовжує наступ на фронті незважаючи на втрати, підтверджено Головнокомандувачем ЗСУ.
  • Швеція надає підтримку Україні у вигляді військової допомоги та новітніх технологій для оборони.

Росія несе значні втрати, але продовжує наступ — Сирський

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час зустріч із Головнокомандувачем Збройних сил Королівства Швеція генералом Мікаелем Классоном.

За словами головнокомандувача, візит шведського генерала є сигналом того, що партнерство зі Швецією залишається стратегічним пріоритетом. Також він подякував королю, уряду та народу Швеції за підтримку України і військову допомогу Силам оборони, зокрема за 21-й пакет допомоги, який включає новітні засоби протиповітряної оборони, засоби Deep Strike та боєприпаси.

Стокгольм залишається відданим учасником коаліцій із розвитку повітряних сил, військово-морських сил, безпілотних систем, бронетанкової техніки, розмінування та інформаційних технологій України. Приклад такої активності Швеції важливий для консолідації спільних зусиль партнерів із примушення Росії до миру.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Головнокомандувач також додав, що наразі Кремль не має наміру припиняти наступальні дії, хоча й зазнає значних втрат на полі бою, які вже три місяці поспіль перевищують поповнення російської армії.

Водночас він поінформував Головнокомандувача Збройних сил Швеції про оперативну обстановку на активному фронті завдовжки 1200 км та про потреби ЗС України в озброєнні та військовій техніці.

Висловив переконання, що плідна військова співпраця з нашими партнерами з НАТО тут, в Україні, закладає основи нової архітектури безпеки для всієї Європи.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сирський заявив про успіх контрнаступальних операцій Сил оборони України на півдні
Головнокомандувач ЗС України
Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Це війна нового типу". Сирський звернувся до українців у 4 роковини повномасштабного вторгнення РФ
Генштаб ЗСУ
Сирський виступив із важливою заявою 24 лютого
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Противник зазнає критичних втрат у живій силі та техніці — Сирський
Олександр Сирський
Сирський оцінив ситуацію на фронті

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?