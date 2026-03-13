Росія не планує припиняти наступ на фронті — Сирський

Кремль не має наміру припиняти наступальні дії, хоча й зазнає значних втрат на полі бою.
Головні тези:
- Росія продовжує наступ на фронті незважаючи на втрати, підтверджено Головнокомандувачем ЗСУ.
- Швеція надає підтримку Україні у вигляді військової допомоги та новітніх технологій для оборони.
Росія несе значні втрати, але продовжує наступ — Сирський
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час зустріч із Головнокомандувачем Збройних сил Королівства Швеція генералом Мікаелем Классоном.
За словами головнокомандувача, візит шведського генерала є сигналом того, що партнерство зі Швецією залишається стратегічним пріоритетом. Також він подякував королю, уряду та народу Швеції за підтримку України і військову допомогу Силам оборони, зокрема за 21-й пакет допомоги, який включає новітні засоби протиповітряної оборони, засоби Deep Strike та боєприпаси.
Головнокомандувач також додав, що наразі Кремль не має наміру припиняти наступальні дії, хоча й зазнає значних втрат на полі бою, які вже три місяці поспіль перевищують поповнення російської армії.
Водночас він поінформував Головнокомандувача Збройних сил Швеції про оперативну обстановку на активному фронті завдовжки 1200 км та про потреби ЗС України в озброєнні та військовій техніці.
Висловив переконання, що плідна військова співпраця з нашими партнерами з НАТО тут, в Україні, закладає основи нової архітектури безпеки для всієї Європи.
