Противник зазнає критичних втрат у живій силі та техніці — Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації

Противник зазнає критичних втрат у живій силі та техніці — Сирський

Олександр Сирський
Сирський оцінив ситуацію на фронті

Вранці 10 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що попрацював у частинах і підрозділах Сил оборони України на Донеччині. Він розповів про актуальну ситуацію на цій ділянці фронту та втрати армії РФ.

Головні тези:

  • Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що українські воїни успішно проводять наступальні дії.
  • Він висловив вдячність захисникам за їхню сміливість та ініціативність.

Сирський оцінив ситуацію на фронті

За словами головкома, він провів зустрічі з командирами корпусів, бригад і батальйонів, які кожного дня виконують бойові завдання на найскладніших ділянках фронту.

Безпосередньо на місцях вивчив особливості бойових дій на даний ділянці фронту, обговорив актуальні питання виконання бойових завдань, рівень забезпечення наших підрозділів. Схвалив рішення для посилення стійкості оборони та покращення логістики.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Як зазначив Сирський, особливість війни на поточному етапі така, що поняття "переднього краю" розмивається.

Фактично йдеться про те, що на багатьох ділянках обопільні "зони інфільтрації" для малих піхотних груп можуть сягати понад 10 км.

Головком звернув увагу на те, що українські воїни проводять власні активні наступальні дії, зриваючи більшість планів армії РФ.

Противник зазнає значних, подекуди критичних втрат у живій силі та техніці. Українські підрозділи ефективно застосовують безпілотні системи, артилерію та дистанційне мінування, послідовно знижуючи бойовий потенціал російських військ, зриваючи їхні наступальні плани, — наголосив Сирський.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп дав Путіну пораду щодо України під час нових перемовин
The White House
Трамп хоче, щоб Путін закінчив війну проти України
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Дніпро та Харків — 14 поранених
ДСНС України
Наслідки атак Росії на Дніпро та Харків - останні подробиці
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили 4 пункти управління БпЛА армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?