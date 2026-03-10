Противник зазнає критичних втрат у живій силі та техніці — Сирський

Вранці 10 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що попрацював у частинах і підрозділах Сил оборони України на Донеччині. Він розповів про актуальну ситуацію на цій ділянці фронту та втрати армії РФ.
Головні тези:
- Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що українські воїни успішно проводять наступальні дії.
- Він висловив вдячність захисникам за їхню сміливість та ініціативність.
Сирський оцінив ситуацію на фронті
За словами головкома, він провів зустрічі з командирами корпусів, бригад і батальйонів, які кожного дня виконують бойові завдання на найскладніших ділянках фронту.
Як зазначив Сирський, особливість війни на поточному етапі така, що поняття "переднього краю" розмивається.
Фактично йдеться про те, що на багатьох ділянках обопільні "зони інфільтрації" для малих піхотних груп можуть сягати понад 10 км.
Головком звернув увагу на те, що українські воїни проводять власні активні наступальні дії, зриваючи більшість планів армії РФ.
