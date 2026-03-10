РФ атакувала Дніпро та Харків — 14 поранених

Армія РФ здійснила новий повітряний напад на Дніпро, під удар потрапив багатоповерховий будинок. Згідно з останніми даними, 10 людей були поранені. Ще про 4 потерпілих відомо у Харкові після ворожих атак.

Наслідки атак Росії на Дніпро та Харків — останні подробиці

З заявою з цього приводу виступив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, після атаки РФ у місті спалахнула пожежа.

Вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерховий будинок та приміщення банку, — додав Ганжа. Поширити

Спочатку повідомлялося про госпіталізацію 29-річної жінка. Її стан медики оцінили як середньої тяжкості.

Окрім того, 60-річному цивільному медики надали допомогу на місці.

Згодом кількість потерпілих почала стрімко зростати.

Серед постраждалих 12-річний хлопчик. Медики надають йому усю необхідну допомогу, — наголосив Ганжа. Поширити

Вранці 10 березня стало відомо, що російські загарбники завдали ударів по Холодногірському району Харкова.

Пошкоджено приватні будинки та господарські споруди… На місці працюють рятувальники, медики та комунальні служби. Триває обстеження території та ліквідація наслідків удару, — повідомив мер міста Ігор Терехов. Поширити

Окрім того, відбулося влучання дрону у дорогу поміж будинків у приватному секторі.

Як уточнив згодом мер Харкова, кількість постраждалих зросла до чотирьох, серед них — 10-річна дівчинка.