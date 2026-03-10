РФ атакувала Дніпро та Харків — 14 поранених

Армія РФ здійснила новий повітряний напад на Дніпро, під удар потрапив багатоповерховий будинок. Згідно з останніми даними, 10 людей були поранені. Ще про 4 потерпілих відомо у Харкові після ворожих атак.
Головні тези:
- Після атаки Росії на Дніпро спалахнула пожежа, пошкоджено будівлі та інші об'єкти.
- Ворог двічі за ніч бив по Холодногірському району Харкова.
Наслідки атак Росії на Дніпро та Харків — останні подробиці
З заявою з цього приводу виступив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
За його словами, після атаки РФ у місті спалахнула пожежа.
Спочатку повідомлялося про госпіталізацію 29-річної жінка. Її стан медики оцінили як середньої тяжкості.
Окрім того, 60-річному цивільному медики надали допомогу на місці.
Згодом кількість потерпілих почала стрімко зростати.
Вранці 10 березня стало відомо, що російські загарбники завдали ударів по Холодногірському району Харкова.
Окрім того, відбулося влучання дрону у дорогу поміж будинків у приватному секторі.
Як уточнив згодом мер Харкова, кількість постраждалих зросла до чотирьох, серед них — 10-річна дівчинка.
