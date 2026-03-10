РФ атаковала Днепр и Харьков — 14 раненых
Украина
РФ атаковала Днепр и Харьков — 14 раненых

Последствия атак России на Днепр и Харьков – последние подробности
Армия РФ совершила новое воздушное нападение на Днепр, под удар попал многоэтажный дом. Согласно последним данным, 10 человек были ранены. Еще о 4 потерпевших известно в Харькове после вражеских атак.

С заявлением по этому поводу выступил глава Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.

По его словам, после атаки РФ в городе вспыхнул пожар.

Взрывной волной повреждены многоэтажное здание и помещение банка, — добавил Ганжа.

Сначала сообщалось о госпитализации 29-летней женщины. Ее состояние медики оценили как средней тяжести.

Кроме того, 60-летнему гражданскому медики оказали помощь на месте.

Впоследствии количество потерпевших начало стремительно расти.

Среди пострадавших — 12-летний мальчик. Медики оказывают ему всю необходимую помощь, — подчеркнул Ганжа.

Утром 10 марта стало известно, что российские захватчики нанесли удары по Холодногорскому району Харькова.

Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. На месте работают спасатели, медики и коммунальные службы. Продолжается обследование территории и ликвидация последствий удара, — сообщил мэр города Игорь Терехов.

Кроме того, произошло попадание дрона в дорогу среди домов в частном секторе.

Как уточнил впоследствии мэр Харькова, количество пострадавших выросло до четырех, среди них — 10-летняя девочка.

