РФ атаковала Днепр и Харьков — 14 раненых

Армия РФ совершила новое воздушное нападение на Днепр, под удар попал многоэтажный дом. Согласно последним данным, 10 человек были ранены. Еще о 4 потерпевших известно в Харькове после вражеских атак.
Последствия атак России на Днепр и Харьков — последние подробности
С заявлением по этому поводу выступил глава Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.
По его словам, после атаки РФ в городе вспыхнул пожар.
Сначала сообщалось о госпитализации 29-летней женщины. Ее состояние медики оценили как средней тяжести.
Кроме того, 60-летнему гражданскому медики оказали помощь на месте.
Впоследствии количество потерпевших начало стремительно расти.
Утром 10 марта стало известно, что российские захватчики нанесли удары по Холодногорскому району Харькова.
Кроме того, произошло попадание дрона в дорогу среди домов в частном секторе.
Как уточнил впоследствии мэр Харькова, количество пострадавших выросло до четырех, среди них — 10-летняя девочка.
