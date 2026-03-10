ПВО обезвредило 122 из 137 целей во время новой атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 9-10 марта российские оккупанты совершали нападение на Украину 137 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли успешно ликвидировать большинство враждебных целей.
Главные тезисы
- Зафиксировано попадание 12 ударных БПЛА на 10 локациях.
- Российские дроны до сих пор атакуют Украину, поэтому не игнорируйте воздушную тревогу.
ПВО успешно отразила новую атаку РФ
Новое воздушное нападение врага началось еще в 18:00 9 марта.
В этот раз российские дроны летели по направлениям: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.
Согласно последним данным, около 80 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА.
