ПВО обезвредило 122 из 137 целей во время новой атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 9-10 марта российские оккупанты совершали нападение на Украину 137 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли успешно ликвидировать большинство враждебных целей.

ПВО успешно отразила новую атаку РФ

Новое воздушное нападение врага началось еще в 18:00 9 марта.

В этот раз российские дроны летели по направлениям: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Согласно последним данным, около 80 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 122 вражеских БпЛА. Поделиться

Зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА.