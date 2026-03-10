ПВО обезвредило 122 из 137 целей во время новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО обезвредило 122 из 137 целей во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО успешно отразила новую атаку РФ
Read in English
Читати українською

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 9-10 марта российские оккупанты совершали нападение на Украину 137 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли успешно ликвидировать большинство враждебных целей.

Главные тезисы

  • Зафиксировано попадание 12 ударных БПЛА на 10 локациях.
  • Российские дроны до сих пор атакуют Украину, поэтому не игнорируйте воздушную тревогу.

ПВО успешно отразила новую атаку РФ

Новое воздушное нападение врага началось еще в 18:00 9 марта.

В этот раз российские дроны летели по направлениям: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Согласно последним данным, около 80 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 122 вражеских БпЛА.

Зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА.

Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Федоров представил новый план войны и назвал 3 конкретные цели
Михаил Федоров
Новый план войны - Федоров раскрыл детали
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Военная машина Путина начинает разрушаться изнутри — аналитики
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ракеты "Фламинго" стали для Украины новым шансом на победу в войне
Ракеты "Фламинго" - новый козырь Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?