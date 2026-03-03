Ракеты "Фламинго" стали для Украины новым шансом на победу в войне
Категория
Украина
Дата публикации

Источник:  Atlantic Council

Редакция издания Atlantic Council пришла к выводу, что украинские крылатые ракеты большой дальности FP-5 “Фламинго” действительно могут изменить ход войны. Однако для этого Украина должна наладить процесс массового производства.

Главные тезисы

  • Масса боезаряда играет важную роль во время боевых действий.
  • Это значит, что Украина должна сосредоточиться на производстве ракет, а не только дронов.

По мнению экспертов, они могут истощить логистику и экономику российского тыла.

Однако, чтобы это сделать, Украина должна организовать именно массовое производство этих ракет.

Редакция издания Atlantic Council обращает внимание на недавний удар ВСУ по Воткинскому военному заводу в Удмуртии.

Что важно понимать, он находится в 1400 км от линии фронта.

Там разрабатывают "Искандер-М", "Орешник", "Тополь-М", которыми российские захватчики цинично бьют по мирным украинским городам.

С заявленной максимальной дальностью полета около трех тысяч километров и полезной нагрузкой более тысячи килограммов, "Фламинго" намного мощнее дронов, обычно используемых Украиной для ударов.

По словам экспертов, украинские дроны уже разрушили миф о российской ПВО, которой якобы "аналогов нет".

Издание Atlantic Council считает, что дальнобойные ракеты смогут просто уничтожить материальную военную базу страны-агрессорки.

